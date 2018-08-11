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Papaz Brunson'un FETÖ bağlantısı iddianamede yer aldı!

Akıncı Üssü Davası’na giren bir ifade FETÖ ile Evangelism tarikatı arasındaki bağı gün yüzüne çıkardı. FETÖ’cü Gökhan Erbağ, teröristbaşı Gülen’i ziyareti sırasında Sezai Şablak’ın Evangelistlerle irtibatlı olduğunu öğrendiğini anlattı.

11 Ağustos 2018 Cumartesi 08:54
Papaz Brunson'un FETÖ bağlantısı iddianamede yer aldı!

FETÖ’nün Deniz Kuvvetleri Komutanlığı mahrem yapılanmasında “öğretmen” pozisyonunda görev yapan “ihsan” kod adlı Gökhan Erbağ’ın itirafları Akıncı Üssü Davası’na girdi.

EVANGELİSTLERLE BAĞLANTILI

Erbağ, Sezai Şablak’ın, Türkiye ile ABD arasında krize neden olan ajan papazAndrew Craig Brunson’un bağlı olduğu Evangelism tarikatı ile irtibatlı olduğunu ifadesinde belirtti.

Yine Deniz Kuvvetleri mahrem yapılanmasında baş bilgin olarak faaliyet yürüten Serhat kod adlı şahsın kardeşinin de ABD’de bir rahip ile dinlerarası diyalog kapsamında ilişkisinin olduğunu vurgulayan Erbağ, “Hatta doğan çocuğuna rahibe sormadan Meryem ismini vermesi, rahibin de bu durumdan rahatsız olması üzerine "İsa efendimizi rüyamda gördüm, bu ismi önerdi’ şeklinde cevap verdiğini söylemişti. Bu ve buna benzer birkaç örnek örgüt içerisinde konuşuluyordu. Bütün bunlar değerlendirildiğinde, benim de dahil olduğum örgütün nasıl TSK’da bir mahrem yapılanması var ise Hristiyanlığın güçlü bir kolu olan Evangelizm içerisine de bir mahrem yapılanma ile sızmaya çalıştığını düşünmekteyim. Bu sayede Hristiyanlığın karar verici noktalarında etkin bir rol almayı planladığını düşünmekteyim" ifadelerini kullandı.

(Yeni Şafak)

Haber Tarihi: 11 Ağustos 2018 Cumartesi 08:54
  1. abd
  2. evangelist
  3. Andrew Craig Brunson
  4. Gökhan Erbağ

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  • halil45halil451 sa önce
    papaz fetöcü ciksa ne olacak amerika zaten türkiyeyi kale bile almiyor,
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