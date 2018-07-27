Brunson'un evinin önünde hareketli dakikalar!
‘FETÖ ve PKK adına suç işlediği, casusluk yaptığı’ iddiasıyla hakkında 35 yıl hapis cezası istenen, ancak ‘sağlık durumu’ dikkate alınarak cezası ev hapsine çevrilen ABD’li rahip Andrew Brunson’un evinin önünde sabah saatlerinde hareketli dakikalar yaşandı.27 Temmuz 2018 Cuma 11:39
Ev hapsinde olan ABD’li din adamı Andrew Craig Brunson’u evinde sabah saatlerinde hareketli dakikalar yaşandı.İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri ve Brunson’un evinin önünde görev yapan polisler, apartmanın önünden yayın ve çekim yapılmamasını istedi.
Basın mensupları, apartmana 50 metre uzaklıklaki sokağın girişine gönderildi.
Apartmanın etrafına 10 polisin yanı sıra terörle mücadele ekipleri de konuşlandırıldı.
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