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Papaz Brunson'un ev hapsine yapılan itiraz reddedildi

İzmir'de ev hapsinde bulunan ABD'li Papaz Brunson'un ev hapsine yapılan itirazı İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesi reddetti.

17 Ağustos 2018 Cuma 15:10
Papaz Brunson'un ev hapsine yapılan itiraz reddedildi

ABD'li Rahip Andrew Brunson'un avukatı tarafından yapılan itiraz İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından ikinci kez reddedildi.

İzmir'de, ev hapsinde bulunan ABD'li rahip Andrew Craig Brunson'un avukatı İsmal Cem Halavurt, ev hapsi ile yurt dışına çıkış yaşağının kaldırılması için üst mahkemeye itirazda bulunmuştu.

'Terör örgütleri PKK ile FETÖ/PDY adına suç işlemek' ve 'devletin güvenliği bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri siyasal ve askeri casusluk maksadıyla temin etmek' suçlarından 35 yıla kadar hapis cezası istemiyle tutuklu yargılanırken, sağlık sorunları dikkate alınarak, verilen ev hapsi kararıyla cezaevinden tahliye edilen ABD'li rahip Andrew Craig Brunson'ın avukatı İsmal Cem Halavurt, üst mahkemeye başvurmuş, Avukat Halavurt, Brunson hakkındaki ev hapsi ile yurt dışı çıkış yasağının kaldırılmasını talep etmişti.

Haber Tarihi: 17 Ağustos 2018 Cuma 15:10
  1. İzmir
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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