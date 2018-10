Ajan Brunson'dan önce... Ajan Brunson'dan sonra...

ABD'li ajan Andrew Craig Brunson’ın gece İzmir’den ayrılmasının ardından evinin bulunduğu Alsancak semti Işılay Saygın Sokak sessizliğe gömüldü. Yaklaşık 2.5 aydır üst düzey ABD’li yetkililer, gazeteciler ve pastörün arkadaşlarının ziyaretleri nedeniyle hareketli anlar yaşanan, polisin 24 saat boyunca sıkı güvenlik önlemleri aldığı sokakta dün sakinlik hâkimdi. Sokakta ve Brunson’ın evinin önünde sürekli bekleyen Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri de buradan ayrıldı, özel harekât polisleriyle sivil ve motorize timlerin devriye görevleri de sona erdi.



Sokaktaki bir kafede çalışan Berkay Sargı (19), uzun süredir burada görev yapan polislerle mahallelinin arkadaş olduğunu, onların gitmelerine üzüldüklerini ancak Brunson gittiği için de sevinçli olduklarını belirtti. Sargı, belki işlerindeki yoğunluğun azalacağını ama sokakta eski sakin yaşantıya geri dönüleceğini söyledi.



20 yıldır Brunson’ın oturduğu sokakta yaşayan Ümit Altaç, “2.5 aydır bu mahalle tarihi günler yaşadı. Brunson sonunda ülkesine gitti, mahalle olarak da rahatladık. En azından üstümüzden bir yük kalktı, çünkü her an her şey olabilirdi. Gitmesi bizim için hayırlı oldu diye düşünüyorum. Güvenlik ekiplerimiz giderken bizle vedalaştı” dedi.

"Önceki halinden eser yok"

Mahalle sakinlerinden Demirhan Övül ise şunları söyledi: “Sokakta büyük bir sessizlik var. Dün (önceki) akşamki halinden eser yok. Biz 2.5 aydır gürültüye alışmıştık. Evimize rahat girip çıkamıyorduk. Allah’tan gitti, vatana millete hayırlı olsun. Kurtulduk. Bütün herkes yoruldu, bir kişi için bütün herkes 2,5 ay burada nöbet tuttu. Gazetecileri görüyorduk, arabaların içinde yatıyordu, mahvoluyordu.”