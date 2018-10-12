Brunson’a ne kadar ceza verildi? ABD’li ajan Brunson davasında son durum

Terör örgütleri PKK ve FÖTE ile birlikte iş tutup Türkiye Cumhuriyeti’ni yıkmaya teşebbüs eden rahip kılıklı ABD’li ajan Brunson bugün Türk yargısı karşısında hesap veriyor. Savcı mütalaasında Brunson hakkındaki adli kontrolün kaldırılmasını, ayrıca örgüte üye olmaktan 10 yıla kadar hapis talep etti.

İzmir'de, terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği, casusluk yaptığı iddiasıyla tutukluluğu ev hapsine çevrilen ABD'li rahip Andrew Craig Brunson bugün 4'üncü kez hakim karşısına çıktı. Rahip Brunson sabah erken saatlerde evinden alınarak duruşmanın yapılacağı Aliağa Cezaevi Kampüsü'ne götürüldü. Mahkeme heyeti Brunson'ın tanıklarını dinledi. Savcı mütalaasında Brunson hakkındaki adli kontrolün kaldırılmasını, ayrıca örgüte üye olmaktan 10 yıla kadar hapis talep etti.

ABD'li Rahip Andrew Craig Brunson, duruşma salonunda eşi Norine Brunson'la göz göze gelip bir süre bakıştılar. Daha sonra Brunson çifti ellerini kalplerine götürerek dua eti. Duygusal anlar yaşayan Rahip Brunson'un gözyaşı dökmesi dikkat çekti.