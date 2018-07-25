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Rahip Brunson kararı piyasalara olumlu yansıdı

İzmir'de casusluk suçlamasıyla Ekim 2016 yılından bu yana tutuklu bulunan ABD'li rahip Andrew Brunson'un cezasının ev hapsine çevrilmesi piyasalarda olumlu hava estirdi. Dolar kuru 4.86 seviyesinden 4.83 liraya inerken, avro da 5.65 TL oldu.

25 Temmuz 2018 Çarşamba 15:16
Rahip Brunson kararı piyasalara olumlu yansıdı

İzmir'de PKK ve FETÖ adına suç işlediği ve casusluk suçlamasıyla Ekim 2016 yılından bu yana tutuklu bulunan ABD'li rahip Andrew Brunson'un cezasının ev hapsine çevrilmesi piyasalarda olumlu hava estirdi.

Dolar kuru 4.86 seviyelerinden 4.83 liraya inerken, euro da 5.65 TL oldu. BIST 100 ise yüzde 3'e yakın primli hareket ediyor.

Rahip Brunson konusu bir süredir ABD ile ilişkilerde sıkıntı yaratan bir konuydu. Brunson'un cezasının ev hapsine çevrilmesinin, ABD ile ilişkilerde iyileşme sağlanabileceğine yönelik oluşturduğu beklentinin ilk anda piyasalar tarafından da satın alındığı görülüyor.

Haber Tarihi: 25 Temmuz 2018 Çarşamba 15:16
  1. İzmir
  2. Rahip Brunson
  3. Piyasalar
  4. Dolar
  5. euro
  6. avro
  7. BIST 100

YORUM YAZ

  • hüseyin şevki topuzhüseyin şevki topuz2 sa önce
    dön baba dönelim...
  • EeeeeeEeeeee2 sa önce
    Görende sanki doların 3 e düştüğünü sanarsın 3 bile fazla ama
  • Alin goturun demektirAlin goturun demektir2 sa önce
    hade lan... Ev hapsi demek, alin goturun' demektir. Ne aldiniz ki elinizdeki tek kozuda birakiyorsunuz?
  • MehmetMehmet1 sa önce
    ...3 kuruş fark ;)))
  • birbilenadambirbilenadam2 sa önce
    Bu adamı kaçırırlar,biz de mal gibi izleriz.
  • SelimSelim2 sa önce
    Şimdi bu hain casus a ceza vermedik dolar düştü diye sevinecek miyiz ben analamdım? Umarım birisi bu iti evinde gebertir de kurtuluruz.
  • faynurfaynur2 sa önce
    saçmalıkkkkk...resmen bronson u bırakın doları düşürelim gibi bir hava mı var yani abd çevresindeşayet öyleyse yazık bizim hükümetimize demek ki hala dşa bağımlıyız ...
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