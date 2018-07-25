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Rahip Brunson kararı piyasalara olumlu yansıdı

İzmir'de casusluk suçlamasıyla Ekim 2016 yılından bu yana tutuklu bulunan ABD'li rahip Andrew Brunson'un cezasının ev hapsine çevrilmesi piyasalarda olumlu hava estirdi. Dolar kuru 4.86 seviyesinden 4.83 liraya inerken, avro da 5.65 TL oldu.

25 Temmuz 2018 Çarşamba 15:16
Rahip Brunson kararı piyasalara olumlu yansıdı

İzmir'de PKK ve FETÖ adına suç işlediği ve casusluk suçlamasıyla Ekim 2016 yılından bu yana tutuklu bulunan ABD'li rahip Andrew Brunson'un cezasının ev hapsine çevrilmesi piyasalarda olumlu hava estirdi.

Dolar kuru 4.86 seviyelerinden 4.83 liraya inerken, euro da 5.65 TL oldu. BIST 100 ise yüzde 3'e yakın primli hareket ediyor.

Rahip Brunson konusu bir süredir ABD ile ilişkilerde sıkıntı yaratan bir konuydu. Brunson'un cezasının ev hapsine çevrilmesinin, ABD ile ilişkilerde iyileşme sağlanabileceğine yönelik oluşturduğu beklentinin ilk anda piyasalar tarafından da satın alındığı görülüyor.

Haber Tarihi: 25 Temmuz 2018 Çarşamba 15:16
  1. İzmir
  2. Rahip Brunson
  3. Piyasalar
  4. Dolar
  5. euro
  6. avro
  7. BIST 100

YORUM YAZ

  • hüseyin şevki topuzhüseyin şevki topuz7 sa önce
    dön baba dönelim...
  • EeeeeeEeeeee7 sa önce
    Görende sanki doların 3 e düştüğünü sanarsın 3 bile fazla ama
  • Mesut SarpMesut Sarp7 sa önce
    Salıverin şu rahibide piyasalar rahat etsin. Adamı yedirip icirip yatırıyoz dolar firliyo. Ecevittede masaya anayasayı fırlattılar o zamanda dolar fırlamıştı. Annamadım gitti yav, neymiş bu dolar denen nesne...
  • MehmetMehmet6 sa önce
    ...3 kuruş fark ;)))
  • gökhangökhan6 sa önce
    bu nasıl haber ?....
  • birbilenadambirbilenadam7 sa önce
    Bu adamı kaçırırlar,biz de mal gibi izleriz.
  • Hadi GülHadi Gül5 sa önce
    Dolar5.000 lira Dolar. Neeeeeeeeeeein alayım. Almayan şerefsizdir.
  • Deniz DagDeniz Dag5 sa önce
    Kaclira düşdü Kac lira. Tek 3liramı.Adam onu yazmaya utanır Yarın yine50 lira cıkar Onuda yazarmısınız.
  • faynurfaynur7 sa önce
    saçmalıkkkkk...resmen bronson u bırakın doları düşürelim gibi bir hava mı var yani abd çevresindeşayet öyleyse yazık bizim hükümetimize demek ki hala dşa bağımlıyız ...
  • SelimSelim7 sa önce
    Şimdi bu hain casus a ceza vermedik dolar düştü diye sevinecek miyiz ben analamdım? Umarım birisi bu iti evinde gebertir de kurtuluruz.
  • Ali CemAli Cem5 sa önce
    Kusura bakmayın ama "tepetaklak" ifadesi en masum hali ile "yanıltıcı"... 4.86 dan 4.83 e inmiş (haber metninden)... Bir de argümanın Brunson olması da yine en masum tabir ile "üzücü"...
  • Alin goturun demektirAlin goturun demektir7 sa önce
    hade lan... Ev hapsi demek, alin goturun' demektir. Ne aldiniz ki elinizdeki tek kozuda birakiyorsunuz?
  • MisafirMisafir6 sa önce
    Ne tepetaklak olması. ...
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