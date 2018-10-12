Brunson kararı sonrası Trump'tan ilk açıklama
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Papaz Brunson'ın salıverilmesi sonrası açıklama yaptı. Trump "Rahip Brunson için çok çalıştık" dedi.12 Ekim 2018 Cuma 16:51
ABD Başkanı Donald Trump, İzmir'de görülen dava sonucunda serbest bırakılan rahip Brunson hakkında sosyal medya hesabı Twitter üzerinden bir dizi açıklama yaptı.
ABD Başkanı Trump ilk mesajında, "Rahip Brunson için çok çalıştık" dedi.
Trump açıklamasının devamında, "Düşüncelerim ve dualarım Pastör Brunson'la birlikte. Yakında eve güvenle dönmesini umuyoruz!" ifadelerini kullandı.
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