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Brunson kararı sonrası Trump'tan ilk açıklama

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Papaz Brunson'ın salıverilmesi sonrası açıklama yaptı. Trump "Rahip Brunson için çok çalıştık" dedi.

12 Ekim 2018 Cuma 16:51
Brunson kararı sonrası Trump'tan ilk açıklama

ABD Başkanı Donald Trump, İzmir'de görülen dava sonucunda serbest bırakılan rahip Brunson hakkında sosyal medya hesabı Twitter üzerinden bir dizi açıklama yaptı.

ABD Başkanı Trump ilk mesajında, "Rahip Brunson için çok çalıştık" dedi.

Trump açıklamasının devamında, "Düşüncelerim ve dualarım Pastör Brunson'la birlikte. Yakında eve güvenle dönmesini umuyoruz!" ifadelerini kullandı.

 

Haber Tarihi: 12 Ekim 2018 Cuma 16:51
  1. İzmir
  2. Trump
  3. ABD
  4. brunson

YORUM YAZ

  • AY TANdoğan ayAY TANdoğan ay59 dk önce
    ADAM BURDAHAKLIGERÇEKTENÇALIŞTI.
  • fberfber1 sa önce
    savcı 10 yıl ceza istiyor.mahkeme 3 yıl veriyor sonra tahliye ediyor. hooooopppkayboldu .ilginç...
  • Haci Burak TahmazHaci Burak Tahmaz1 sa önce
    Haini saldık vatana millete hayırlı oılsun
  • faynurfaynur1 sa önce
    yooo pek te çalışmadılar aslında , salın lan papazımızı dediler bizimkilerde tamam abi salarız ama azcık duygu sömürüsü yapalım ülkede dercesine milleti uyuttular 
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