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Brunson'ın salıverilmesi sonrası hükümetten ilk açıklama

ABD'li casus Brunson'un salıverilmesi sonrası Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, açıklama yaptı. Kurum, "Bağımsız Türk yargısı bir karar almıştır. Hayırlı olmasını temenni ediyoruz" dedi.

12 Ekim 2018 Cuma 17:29
Brunson'ın salıverilmesi sonrası hükümetten ilk açıklama

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Sivas'ta belediye tarafından dar gelirli aileler için yaptırılan Vefa Konutları'nun açılışın ardından ABD'li casus Andrew Brunson'un yargılandığı casusluk davasında 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılıp tahliye edilmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Kurum, "Biz geçmişte de Türk adaletinin bağımsız olduğunu söylüyoruz. Bundan önceki karara da bağımsız Türk yargısı almıştır. Şimdi de altını çizerek söylüyorum bağımsız Türk yargısı bir karar almıştır. Herkese hayırlı olmasını temenni ediyoruz" diye konuştu. 

Haber Tarihi: 12 Ekim 2018 Cuma 17:29
  1. Sivas
  2. abd
  3. Amerika
  4. Murat Kurum
  5. brunson
  6. bakan kurum

YORUM YAZ

  • Emre BayındırEmre Bayındır12 dk önce
    İnsanda biraz utanma olur, susar bari. Bağımsız yargıymış. Bu kaçıncı ajan bırakılan? Garibana mı yetiyor gücünüz? Müslüman olduğunuza inanmıyorum sizin. Çünkü sizde mahşer korkusu yok.
  • faynurfaynur28 dk önce
    bunlar kafayı mı yedi bizimle alay mı ediyorlar
  • Mirza SalihMirza Salih31 dk önce
    miyav miyav miyav miyavvvv..
  • huseyinhuseyin41 dk önce
    milleti arkanıza aldınız ama yine millete ihanet ettiniz. dolar 7 lira rahip serbest yazıklar olsun size
  • şerifşerif43 dk önce
    He... he...bağımsız,,, ve Karar. öylemi????
  • yücelyücel45 dk önce
    Acayip bağımsızmış.
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