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Berkant Karakaya kimdir? Brunson iddianamesini hazırlayan Savcı Berkant Karakaya neden görevden alındı ve yeni görevi ne oldu?

ABD’nin Türkiye’ye ekonomik savaş açmasına neden olan Papaz Brunson’ın iddianamesini hazırlayan savcı Berkant Karakaya görevden alındı. Peki Berkant Karakaya kimdir? Savcı Berkant Karakaya'nın yeri görevi ne oldu?

06 Eylül 2018 Perşembe 11:42
Berkant Karakaya kimdir? Brunson iddianamesini hazırlayan Savcı Berkant Karakaya neden görevden alındı ve yeni görevi ne oldu?

ABD’nin Türkiye’ye ekonomik savaş açmasına neden olan Papaz Brunson’ın iddianamesini hazırlayan savcı Berkant Karakaya görevden alındı. Peki Berkant Karakaya kimdir?

Görev yeri değişen savcılar arasında en dikkat çeken isim ise ABD'li papaz Brunson soruşturmasını yürüten Berkant Karakaya oldu. Karakaya, FETÖ'nün İzmir'deki askeri yapılanmasının çökertmesiyle de tanınıyordu. Berkant Karakaya’nın Bilişim Suçları Bürosu Savcılığı’nda görevlendirildiği öğrenildi. Bodrum, Yalıkavak ve Konacık belediyelerindeki rüşvet iddiaları üzerine, Halikarnas Operasyonu’nun başlatan 43 yaşındaki Cumhuriyet Başsavcısı Berkant Karakaya, İzmir’e atanmıştı.

Türkiye ile ABD arasında krize neden olan rahip Andrew Brunson davasıyla ilgili Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'den açıklama geldi. Davanın görüldüğü İzmir Adliyesi’ndeki terör savcılarının görevlerinde önemli değişiklikler yaşanmış, Brunson davasının savcısının da görev yerinin değiştiği yönünde haberler yapılmıştı. Bakan Gül, yaptığı açıklamada, "Davanın savcısının değil iddianameyi hazırlayan savcının (Berkant Karakaya) görev yeri değişti" dedi.

Haber Tarihi: 06 Eylül 2018 Perşembe 11:42
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