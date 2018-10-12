Dolar bugün ne kadar? Brunson duruşması öncesi dolar güne nasıl başladı?

ABD’nin ajan Brunson’un tutuklanmasını bahane ederek, Türkiye’ye ekonomik olarak savaş açtı. Türkiye’nin Brunson’u ev hapsinde tutması nedeniyle ABD dolar üzerinden başlattığı savaş nedeniyle piyasalar bir süredir sert yükselişlere mağruz kalmış, hükümetin attığı ekonomik adımlar nedeniyle dolar düşüşe geçmeye başlamıştı. Bugün ise ajan Brunson’un duruşması var. Piyasaların gözü kulağı bu duruşmada. Peki Brunson duruşması öncesi dolar güne nasıl başladı? Dolar kuru bugün kaç TL?

Dolar - euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum. Dolar / TL güne 6.05 üzerinde başlamasının ardından üç yıl aradan sonra ilk kez fazla verilen ödemeler dengesindeki seyirle 6 TL'nin altına inmişti. Kur, ABD'li rahip Andrew Brunson'ın bugünkü duruşmasından çıkacak karara ilişkin iyimser beklentilerle 5.99 civarına çekilmişti. Piyasalar kapandıktan sonra ABD medyasında Rahip Brunson'ın duruşmasıyla ilgili iddiaların ardından dolar kuru sığ piyasada 5.90 TL'ye dek indi. Euro/TL ise 6,84 TL’de yer alıyor.