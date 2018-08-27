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Brunson davasında yeni gelişme! Yerel mahkeme reddeddi AYM'ye gidecekler

İzmir'de terör örgütü PKK ve FETÖ adına casusluk yaptığı gerekçesiyle tutuklu yargılanırken ev hapsine çarptırılan ABD'li papaz Andrew Craig Brunson'ın avukatı İsmail Cem Halavurt, yerel mahkemelerin ev hapsinin ve yurt dışına çıkış yasağının kaldırılması için yaptığı itirazlarını reddetmesi üzerine Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) itiraz süreci başlatacaklarını söyledi.

27 Ağustos 2018 Pazartesi 14:36
Brunson davasında yeni gelişme! Yerel mahkeme reddeddi AYM'ye gidecekler

Sağlık sorunları gerekçesiyle 25 Temmuz günü ev hapsi kararıyla cezaevinden tahliye edilen Amerikalı casus papaz Brunson için avukatı İsmail Cem Halavurt kısa süre önce İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ne başvuruda bulundu. Halavurt'un, ev hapsinin ve yurt dışına çıkış yasağının kaldırılması için yaptığı başvuru, 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce reddedildi.

ÜST MAHKEME DE REDDEDDİ

Mahkeme heyetinin reddettiği talep, incelenmek üzere üst mahkeme olan İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Üst mahkeme de suç vasıflarında değişiklik olmadığı gerekçesiyle oy birliğiyle ev hapsi ile yurt dışına çıkış yasağına yapılan itirazı reddetti.

Ağır ceza mahkemelerince Brunson ile ilgili itirazların reddedilmesi üzerine avukat Halavurt, yeni süreç başlatmak üzere harekete geçti. Halavurt, yerel mahkeme süreçlerinin tamamlanmasından sonra 1 ay içinde AYM'ye bireysel başvuruda bulunacaklarını açıkladı.

Haber Tarihi: 27 Ağustos 2018 Pazartesi 14:36
  1. İzmir
  2. Brunson
  3. üst mahkeme
  4. Reddedildi

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