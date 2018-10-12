0553 313 94 23

Brunson davasında son dakika gelişmesi Brunson serbest mi kaldı?

Rahiplik yerine terör örgütleriyle birlikte iş tutup Türkiye aleyhine faaliyetler yapan ABD’li ajan Brunson davasında bugün son dakika gelişmesi yaşanması bekleniyor. Ajan Brunson, kaldığı evden alınarak hakim karşısına çıkacağı Aliağa Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü’ne getirildi

12 Ekim 2018 Cuma 08:30
Brunson davasında son dakika gelişmesi Brunson serbest mi kaldı?

Rahiplik yerine terör örgütleriyle birlikte iş tutup Türkiye aleyhine faaliyetler yapan ABD’li ajan Brunson davasında bugün son dakika gelişmesi yaşanması bekleniyor. Ajan Brunson, kaldığı evden alınarak hakim karşısına çıkacağı Aliağa Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü’ne getirildi

Türkiye ile ABD arasında hem siyasi hem de ekonomik gerilime neden olan terör işbirlikçisi ABD’li ajan Brunson, dördüncü kez hakim karşısına çıkmaya hazırlanırken, Brunson, davanın görüleceği Aliağa Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü’ne getirildi. Brunson, ardından da davanın 4. duruşmasının görüleceği Aliağa Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ne saat 06.45 sıralarında getirildi. Kritik dava öncesi, yoğun güvenlik önlemlerinin alınması dikkat çekti. Brunson'un gelişini de ulusal ve uluslararası çok sayıda basın mensubu takip etti.

Ajan Brunson’un sicili kabarık

Terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği iddiasıyla 9 Aralık 2016'da tutuklanan ABD'li rahip Brunson hakkında hazırlanan iddianamede, Brunson'un din adamı görüntüsü altında söz konusu terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği ve genel stratejileri kapsamında eylem birlikteliği içinde olduğu, örgütlerin amaçlarını bilerek ve isteyerek iş birliği yaptığı belirtildi. Brunson'ın FETÖ'nün üst düzey mensupları ile kod isimlerini bilerek görüştüğü, bu kapsamda örgütün sözde eski Ege Bölgesi imamı firari Bekir Baz ve yardımcısı Murat Safa ile 'silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçlamasından yargılanan Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Başkanı Taner Kılıç ile görüşmeler yaparak strateji belirlediği de iddiaları da iddianamede yer aldı.

Türkiye bırakırsa aramız düzelir

ABD Dışişleri Sözcüsü, "Rahip Brunson'un serbest bırakılmasını bekliyoruz. Brunson'un serbest bırakılması İki ülke ilişkileri için önemli bir adım." dedi.

Tezcan:Brunson serbest kalacak

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Aydın Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Bülent Tezcan, 12 Ekim'de yapılacak duruşmada, İzmir'de ev hapsinde bulunan ABD'li rahip Andrew Craig Brunson'un talimatla serbest bırakılacağını ileri sürmüştü.

 

Haber Tarihi: 12 Ekim 2018 Cuma 08:30
  1. İzmir
  2. Aydın
  3. brunson davası son dakika
  4. brunson serbest mi kaldı
  5. son dakika brunson haberleri

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Cuma günü okunacak dilek ve hacet duaları
    1. Cuma günü okunacak dilek ve hacet..
    2. Maduro: Beyaz Saray beni öldürmek..
    3. Washington Post'tan Kaşıkçı ile ilgili..
    4. Cemal Kaşıkçı soruşturmasında sis..
    5. Erdoğan'dan 'bürokrasinin azaltılması'..
    6. Donald Trump'tan açık tehdit! Daha çok..
    7. Brunson duruşması öncesi dolar güne..
    8. İstanbul Ümraniye'de mobilya..
    9. Aykut Kocaman'dan Ali Koç'a sert tepki!
    10. Meteoroloji İstanbul için son dakika..
    11. TSK'dan Irak'a hava harekatı
    12. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde maden..
    13. Hendekleri rahat kazsınlar diye... Tam..
    14. Anlık istihbarat geldi... Teröristler..
    15. Merkez Bankası sinyali verdi! Sürecek
    16. Brunson davasında son dakika gelişmesi
    17. Yargının Brunson imtihanı
    18. Dolar haftanın son piyasasında ne kadar?
    19. Parkta pes dedirten olay! Kimsede..
    20. Dolar güne nasıl başladı?
    DGS sınavına göre üniversite hukuk puanları 2018
    DGS sınavına göre üniversite hukuk puanları 2018
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!

    Günün Karikatürü

    12 Ekim 2018
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama