Brunson davasında son dakika gelişmesi Brunson serbest mi kaldı?

Rahiplik yerine terör örgütleriyle birlikte iş tutup Türkiye aleyhine faaliyetler yapan ABD’li ajan Brunson davasında bugün son dakika gelişmesi yaşanması bekleniyor. Ajan Brunson, kaldığı evden alınarak hakim karşısına çıkacağı Aliağa Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü’ne getirildi

Türkiye ile ABD arasında hem siyasi hem de ekonomik gerilime neden olan terör işbirlikçisi ABD’li ajan Brunson, dördüncü kez hakim karşısına çıkmaya hazırlanırken, Brunson, davanın görüleceği Aliağa Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü’ne getirildi. Brunson, ardından da davanın 4. duruşmasının görüleceği Aliağa Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ne saat 06.45 sıralarında getirildi. Kritik dava öncesi, yoğun güvenlik önlemlerinin alınması dikkat çekti. Brunson'un gelişini de ulusal ve uluslararası çok sayıda basın mensubu takip etti.

Ajan Brunson’un sicili kabarık

Terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği iddiasıyla 9 Aralık 2016'da tutuklanan ABD'li rahip Brunson hakkında hazırlanan iddianamede, Brunson'un din adamı görüntüsü altında söz konusu terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği ve genel stratejileri kapsamında eylem birlikteliği içinde olduğu, örgütlerin amaçlarını bilerek ve isteyerek iş birliği yaptığı belirtildi. Brunson'ın FETÖ'nün üst düzey mensupları ile kod isimlerini bilerek görüştüğü, bu kapsamda örgütün sözde eski Ege Bölgesi imamı firari Bekir Baz ve yardımcısı Murat Safa ile 'silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçlamasından yargılanan Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Başkanı Taner Kılıç ile görüşmeler yaparak strateji belirlediği de iddiaları da iddianamede yer aldı.

Türkiye bırakırsa aramız düzelir

ABD Dışişleri Sözcüsü, "Rahip Brunson'un serbest bırakılmasını bekliyoruz. Brunson'un serbest bırakılması İki ülke ilişkileri için önemli bir adım." dedi.

Tezcan:Brunson serbest kalacak

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Aydın Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Bülent Tezcan, 12 Ekim'de yapılacak duruşmada, İzmir'de ev hapsinde bulunan ABD'li rahip Andrew Craig Brunson'un talimatla serbest bırakılacağını ileri sürmüştü.