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Brunson davasında karar çıktı! Son dakika Brunson tahliye mi edildi?

Türkiye ile ABD arasına bir kara kedi gibi giren, yaklaşık 2,5 aydır ev hapsinde tutulan ve Türkiye ile ABD arasında gerilime neden olan ajan Andrew Brunson, İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısında işlediği kirli suçların hesabını veriyor. Peki Brunson davasında karar çıktı mı?

12 Ekim 2018 Cuma 16:29
Brunson davasında karar çıktı! Son dakika Brunson tahliye mi edildi?

Türkiye ile ABD arasına bir kara kedi gibi giren, yaklaşık 2,5 aydır ev hapsinde tutulan ve Türkiye ile ABD arasında gerilime neden olan ajan Andrew Brunson, İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısında işlediği kirli suçların hesabını veriyor. Peki Brunson davasında karar çıktı mı?

İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi, Türkiye ile ABD arasında gerileme neden olan ABD'li papaz Andrew Craig Brunson için kararını verdi. Adli kontrol kaldırıldı, yurtdışı yasağı kaldırıldı. 3 yıl, 1 ay, 15 gün hapis cezası verildi.

İzmir'de, terör örgütleri FETÖ ile PKK adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla hakkında 35 yıl hapis cezası istenen, tutukluluğu ev hapsine çevrilen ABD'li rahip Andrew Craig Brunson, 4. kez hakim karşısına çıktı. Mahkeme başkanının, "Doktor olan John Fowler'ın terör örgütü PKK mensuplarının, Suriye'den yaralı olarak geldiği ve bunları tedavi etmesinin ardından Suriye'ye gönderildiğine ilişkin iddialar hakkında bilgi sahibi misiniz?" sorusu üzerine Büşra Fatma Ün, "Böyle bir iddiayı ilk defa burada duydum" yanıtını verdi. Bunun üzerine söz verilen Brunson, PKK ile hiçbir bağlantısının olmadığını ve hiçbir PKK mensubuyla da tanışmadığını ileri sürdü.

Savcı 10 yıla kadar hapsini talep etti

Savcı mütalaasında adli kontrolün kaldırılmasını istedi. Brunson için savcı ayrıca örgüte üye olmaktan 10 yıla kadar hapis talep etti. Savcının ayrıca soruşturmanın genişletilmesi talebi de olmadı. Brunson, savunmasında, "Ben masumum, Türkiye'yi seviyorum, beraatimi istiyorum." dedi. Brunson'a alt sınırdan ceza verilirse yattığı süre de göz önüne alınarak tahliye edilebilir. Birçok yerli ve yabancı basın kuruluşu da salonun dışında mahkemeden çıkacak kararı bekliyor.

HSK’dan son dakika açıklama: Karara güvenelim

Hakimler ve Savcılar Kurulu Başkanvekili Yılmaz, davaya ilişkin açıklamasında "Mahkemenin kararına güvenelim, izleyelim. En adil sonuca onlar varacaktır." ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 12 Ekim 2018 Cuma 16:29
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