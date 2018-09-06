Brunson davası savcısından kriz söylemcilerine tokat gibi cevap

HSK’nın Yaz Kararnamesi ile İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’na atanan Adalet Bakanlığı eski Müsteşar Yardımcısı Ömer Faruk Aydıner, göreve başladıktan sonra adliye içerisinde yeni görevlendirmeler yaptı. Hazırlanan yeni çalışma talimatnamesi ile 164 savcı ve 9 Başsavcı Vekili ile ilgili yeni görevlendirilmeler yapıldı.

Bu görevlendirmeler çerçevesinde ajan Brunson hakkında birçok suçtan iddianame hazırlayan Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Berkant Karakaya’nın da görev yeri değiştirildi.

Karakaya, Terör ve Örgütlü suçlar savcılığından alınarak Bilişim Suçları Bürosu Savcılığı’nda görevlendirildi.

Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Başsavcı Vekili Okan Bato’ya ise bu görevinin yanı sıra Aile İçi Şiddet Suçları Soruşturma Bürosu’nun sorumluluğu da verildi. Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu’nda Bato’nun yanına bir başsavcı vekili daha verildi. Böylece Terör Bürosu’na iki başsavcı vekilinin bakması sağlanmış oldu.

“BİR ART NİYET YOK”

Özellikle casusluktan yargılanan ajan Brunson iddianamesini hazırlayan Cumhuriyet Savcısı Berkant Karakaya’nın görev yerinin değiştirilmesi belli çevrelerce krize dönüştürülmek istendi. Fakat Berkant Karakaya yaptığı flaş açıklamayla bu tuzağı bozdu. Berkant Karakaya, “Bazen çok hedef olan, çok ön plana çıkan savcıları, terör görevlileri bir müddet unutturulur. O kapsamda yapılan bir süreç. Bir art niyet yok. Başsavcı beye haksızlık yapmayalım. Önemli bir şey yok. Büromun yerinin değişikliği rutin uygulama kapsamındadır. Birazda yorulmuştum zaten… Yapılan haberler kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. Sayın Başsavcımızın tasarrufuna saygı duyuyorum. Bu süreçte medyada yapılan haberler maalesef uluslararası spekülasyona neden olmasına yöneliktir” dedi.

“RUTİN BİR DEĞİŞİKLİK”

İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Aydıner ise yer değişikliğinin rutin bir uygulama olduğunu belirtti. Yargının sistem üzerinden işlediğini belirten Aydıner, savcıların gerekli görüldüğünde çeşitli gerekçelerle yerlerinin değiştirilebileceğini, bu değişikliğinde bu kapsamda değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Bu iki açıklama, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nda kriz bekleyen çevreleri hayal kırıklığına uğrattı. Ayrıca, uluslararası spekülasyonların da önünü kesmiş oldu.

ADALET BAKANI’NDAN AÇIKLAMA

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ise İzmir’deki görev değişiklikleriyle ilgili, “Bunlar ihtiyaç halinde yapılan şeylerdir. Ama dosyaya bakan savcı değil, bildiğim kadarıyla. İzmir’de Başsavcının yapmış olduğu tasarruflardır. Yargı kişilerle değil, sistem üzerinden yürür” demişti.

Kaynak: Son.tv