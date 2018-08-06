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CIA, Brunson'a fırçayı bastı: Becereksiz!

FETÖ ve terör örgütü PKK adına casusluk yaptığı iddiasıyla 35 yıla kadar hapisle yargılanan ABD'li papaz Brunson’a 15 Temmuz sonrası CIA’den "Türkiye'den ayrıl" talimatı verildiği ortaya çıktı. Ancak Brunson bu çağrıya uymakta geç kalınca yakalandı. Yaşanan bu gelişmelerin ardından CIA’in Brunson’a olan kızgınlığını, "Beceriksiz, ikinci sınıf ajan" olarak yorumladığı belirtiliyor.

06 Ağustos 2018 Pazartesi 08:15
CIA, Brunson'a fırçayı bastı: Becereksiz!

ABD yönetiminin uğruna Türkiye'yi karşısına aldığı hatta skandal kararla İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'e yönelik yaptırım kararı uyguladığı Papaz Brunson'a 15 Temmuz sonrası CIA'dan talimat geldiği ortaya çıktı.

ABD'YE DÖN ÇAĞRISI

Papazlık kılıfında Türkiye'de terör örgütleri FETÖ ve PKK ile ilişki kuran hendek döneminde Kobani'ye giden Brunson'a hain darbe girişimi başarısız olunca CIA tarafından "Türkiye'den çık ve hemen ABD'ye dön" şeklinde çağrı yapıldığı öğrenildi.

YAKALANACAĞINI BİLİYORLARDI

Emrin Brunson'a verilme nedeni ise 15 Temmuz sonrası kirli ağları ortaya çıkan FETÖ'nün ABD'deki bağlantılarının deşifre olması kaygısı olarak değerlendiriliyor. CIA'nın Brunson'un yakalanması halinde tüm oyunu deşifre edeceğinden endişelenip bu hamleyi yaptığı ifade edildi. Ancak Brunson bu çağrıya uymakta geç kalınca yakalandı.

CIA KIZGIN: BECERİKSİZ

Akşam gazetesine konuşan kaynaklar, yaşanan bu gelişmelerin ardından CIA'in Brunson'a olan kızgınlığını, "Beceriksiz, ikinci sınıf ajan" olarak yorumladığını belirtti.

TÜRKİYE'YE GELİP AJANLIĞA BAŞLADI

Papaz Andrew Brunson'a ilişkin konuşan kaynaklar Brunson'ın ABD'den Türkiye'ye ajan olarak gitmediğini ancak Türkiye'deki FETÖ, PKK bağlantıları nedeniyle CIA'nın radarına girdiğini belirtti. CIA'nın Papaz Brunson'un bağlantılarını kullanmak için onu ajanlık faaliyetlerine yönlendirdiği öğrenildi. FETÖ ve PKK ile oldukça yakın olan Brunson'ı, Brunson Türkiye'deyken ekibe dahil etti.

Haber Tarihi: 06 Ağustos 2018 Pazartesi 08:15
  1. abd
  2. FETÖ
  3. brunson
  4. 15 Temmuz

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  • ihsanihsan24 dk önce
    NEYMİŞ bronson demekki cia ajanı imiş papaz falan değil sakın bırakmayın
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