0553 313 94 23

Brunson'un bırakılması PKK taraftarlarını endişeye sevk etti

Brunson’ın mahkeme tarafından salıverilmesi, ilginç bir şekilde, bazı PKK severleri tedirgin etti.

14 Ekim 2018 Pazar 13:31
Brunson'un bırakılması PKK taraftarlarını endişeye sevk etti

Ajan Papaz Brunson’un salıverilmesi akabinde, PKK taraftarı veya Türkiye karşıtı çalışma yürüten bir kısım kimselerin enteresan endişeler dile getirdikleri görüldü.

“Brunson Bırakıldıktan Birkaç Saat Sonra Türk Ordusu Vurdu”

Tüm yayın ve çalışmalarını PKK ve türevi gruplara odaklayıp daimi surette Türkiye’yi suçlar tutumda bulunduğu gözlemlenen gazeteci Wladimir van Wilgenburg, haber üzerine aktif kullandığı twitter hesabından yaptığı paylaşımda Türk ordusunun hareketine dikkat çekti. Wladimir, “Türkiye Amerikalı papaz Brunson’u bırakıyor ve birkaç sonra Türk ordusu Kobani yanında bir köyü ve Tirbespiye yanında bir köyü hedef alıyor. ANHA’nın haberine göre Dalil Sheikho (36) adlı bir köylü yaralandı. Ben bunun daha fazla şeyler gelmekte olduğunun bir işareti mi yoksa mutad sınır ötesi bombardımanı mı olduğunu merak ediyorum” ifadelerini kullandı. Wladimir ayrıca, Türklerin mesajlarının bombardımanlar, suikastlar ve propaganda ile birlitke geldiğini savundu.

Amerika’daki Suriye Demokratik Konseyi temsilcisi Sinam Mohamad da Türk ordusunun hareketinden pek bir endişe kapıldı. Bayan Sinam, “Daha bugün, Türkiye Münbiç’i tehdit etti ve Kobani’nin yanındaki sınıra saldırdı. Kuzeydoğu Suriye’de istikrar ve emniyeti inşa için çok fedakârlıklar yaptık. Uluslararası topluluk bizi desteklemeli ve istikrarsızlaştıran tehditleri kınamalı” ifadelerini kullandı. Sinam Mohamad ayrıca, Wladimir van Wilgenburg’un twitini paylaşarak benzer endişeleri taşıdığını da gözler önüne serdi.

PKK Yanlısı Avukatın “Gizli Anlaşma” Endişesi

Bir diğer endişe belirten PKK yanlısı ise, Amerika’da avukatlık ofisi sahibi PKK’nın siyasi uzantılarıyla etkileşimi olduğu görülen Amerikalı Kürt Samira Ghaderi’nin paylaşımında görüldü. Bayan Ghaderi, Trump’ın hiçbir anlaşma olmadığı vurgusuna rağmen, Amerika ile Türkiye’nin gizli bir anlaşmaya vardığını ve istemsizce “en kötü bir şey olan” Türkiye ile Amerika arası “gizli anlaşmayı” tahayyül etmekten kendisini alamadığını ifade etti.

Haber Tarihi: 14 Ekim 2018 Pazar 13:31
  1. Ordu
  2. Brunson
  3. PKK
  4. PKK severler

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Satın alınan ürün artık 'cep'ten denetlenebilecek
    1. Satın alınan ürün artık 'cep'ten..
    2. O isim için istenen ceza belli oldu!
    3. Brunson bırakıldıktan sonra PKK..
    4. İran yerli otomobilde Lamborghini'yi..
    5. İstanbul'da kaçak içki operasyonu! 15..
    6. CHP'li başkan istifa etti
    7. İdeal öğretmen nasıl olmalı?
    8. Eline saplanan şeyi görünce hemen..
    9. Afganistan'da patlama! Ölüler var
    10. Bakan'dan binlerce kişiye müjde! Yarın..
    11. Trump itiraf ettti! 'Çin ve Rusya'nın..
    12. CHP’den Rahip Brunson çarkı
    13. Başkent’te denetimler azaldı, fuhuş..
    14. Kaçak elektrik milletin sırtına..
    15. TSK kararını verdi! 22 tane daha ANKA..
    16. Terör örgütleri sığınacak delik..
    17. PKK’nın kavgası Kürtlerle
    18. Gazeteci Abdulkadir Selvi'nin acı günü
    19. Borcu olanlar dikkat! Yarın son gün
    20. Yabancı yatırımcılar için hizmet..
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!

    Günün Karikatürü

    14 Ekim 2018
    Akşener'den FETÖ açıklaması: Lüzumsuz yere...
    Akşener'den FETÖ açıklaması: Lüzumsuz yere...
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman? 2018/2019 sezonu
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman? 2018/2019 sezonu