Brunson'un bırakılması PKK taraftarlarını endişeye sevk etti

Ajan Papaz Brunson’un salıverilmesi akabinde, PKK taraftarı veya Türkiye karşıtı çalışma yürüten bir kısım kimselerin enteresan endişeler dile getirdikleri görüldü.

“Brunson Bırakıldıktan Birkaç Saat Sonra Türk Ordusu Vurdu”

Tüm yayın ve çalışmalarını PKK ve türevi gruplara odaklayıp daimi surette Türkiye’yi suçlar tutumda bulunduğu gözlemlenen gazeteci Wladimir van Wilgenburg, haber üzerine aktif kullandığı twitter hesabından yaptığı paylaşımda Türk ordusunun hareketine dikkat çekti. Wladimir, “Türkiye Amerikalı papaz Brunson’u bırakıyor ve birkaç sonra Türk ordusu Kobani yanında bir köyü ve Tirbespiye yanında bir köyü hedef alıyor. ANHA’nın haberine göre Dalil Sheikho (36) adlı bir köylü yaralandı. Ben bunun daha fazla şeyler gelmekte olduğunun bir işareti mi yoksa mutad sınır ötesi bombardımanı mı olduğunu merak ediyorum” ifadelerini kullandı. Wladimir ayrıca, Türklerin mesajlarının bombardımanlar, suikastlar ve propaganda ile birlitke geldiğini savundu.

Amerika’daki Suriye Demokratik Konseyi temsilcisi Sinam Mohamad da Türk ordusunun hareketinden pek bir endişe kapıldı. Bayan Sinam, “Daha bugün, Türkiye Münbiç’i tehdit etti ve Kobani’nin yanındaki sınıra saldırdı. Kuzeydoğu Suriye’de istikrar ve emniyeti inşa için çok fedakârlıklar yaptık. Uluslararası topluluk bizi desteklemeli ve istikrarsızlaştıran tehditleri kınamalı” ifadelerini kullandı. Sinam Mohamad ayrıca, Wladimir van Wilgenburg’un twitini paylaşarak benzer endişeleri taşıdığını da gözler önüne serdi.

PKK Yanlısı Avukatın “Gizli Anlaşma” Endişesi

Bir diğer endişe belirten PKK yanlısı ise, Amerika’da avukatlık ofisi sahibi PKK’nın siyasi uzantılarıyla etkileşimi olduğu görülen Amerikalı Kürt Samira Ghaderi’nin paylaşımında görüldü. Bayan Ghaderi, Trump’ın hiçbir anlaşma olmadığı vurgusuna rağmen, Amerika ile Türkiye’nin gizli bir anlaşmaya vardığını ve istemsizce “en kötü bir şey olan” Türkiye ile Amerika arası “gizli anlaşmayı” tahayyül etmekten kendisini alamadığını ifade etti.