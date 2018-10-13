Brunson Beyaz Saray'da... Trump'tan Türkiye'ye 'Eskiye döneceğiz' mesajı

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'li casus Brunson'ı Beyaz Saray'da ağırlıyor.

Trump burada yaptığı açıklamada, Brunson'ın serbest kaldığı için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tekrar teşekkür etti ve "Türkiye ile sıkıntılı ilişki vardı, eskiye döneceğiz." dedi.

Ayin yaptılar

Brunson, Trump’a "Bizim için çok mücadele ettiniz" dedi, elini Trump’ın omuzuna koyarak dua etti. Brunson’ın oğlu ve kızı, Trump ve Pence’e teşekkür etti.