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Brunson 12 Ekim’de görülecek davada serbest mi kalacak?

Ajan Rahip Brunson, Türkiye ile ABD arasındaki ilişkilerin gerilmesine neden oldu. Başta Trump olmak üzere ABD yöneticilerinin ısrarla serbest kırakılmasını istediği ajan Brunson davası 12 Ekim Cuma günü görülecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brunson davasına ilişkin son dakika açıklamalarda bulundu. Peki ABD’li rahip görünümündeki ajan Brunson serbest mi kalacak?

11 Ekim 2018 Perşembe 08:13
Brunson 12 Ekim’de görülecek davada serbest mi kalacak?

Ajan Rahip Brunson, Türkiye ile ABD arasındaki ilişkilerin gerilmesine neden oldu. Başta Trump olmak üzere ABD yöneticilerinin ısrarla serbest kırakılmasını istediği ajan Brunson davası 12 Ekim Cuma günü görülecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brunson davasına ilişkin son dakika açıklamalarda bulundu. Peki ABD’li rahip görünümündeki ajan Brunson serbest mi kalacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan dönüşü gazetecilerini sorularını cevapladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD’li ajan Brunson davasına ilişkin, “Türkiye Cumhuriyeti’nin bir hukuk devleti olması sebebiyle, ben yargıya müdahale edecek konumda değilim. Ben, demokratik bir Cumhuriyet, hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti’nin Cumhurbaşkanıyım. Dolayısıyla yargı ne karar verirse, o karara uymak zorundayım. O işin muhatabı olanlar da yargı kararına uymak zorundadırlar. Olay budur.” diye konuştu.

Haber Tarihi: 11 Ekim 2018 Perşembe 08:13
  1. cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  2. Rahip Brunson
  3. Rahip Brunson 12 Ekim davası
  4. Brunson serbest mi kalacak

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