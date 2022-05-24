Bruno Paz kimdir, nereli, kaç yaşında? Bruno Paz hangi takımda oynadı?

Konyaspor, Bruno Paz’un transferiyle ilgili bir açıklama yaptı.Yeşil-beyazlı takımdan yapılan açıklamada, "Konyaspor’umuz, 24 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu Bruno Paz ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı" ifadelerine yer verildi.

Bu sezonu Portekiz 2. Ligi ekiplerinden SC Farense'de kiralık olarak geçiren Bruno Paz, 27 resmi maçta 3 gol - 4 asist'lik performans sergiledi. Peki Bruno Paz kimdir? Bruno Paz nereli? Bruno Paz kaç yaşında? Bruno Paz hangi takımda oynadı?

Bruno Paz kimdir?

Bruno Lourenço Pinto de Almeida Paz (23 Nisan 1998 doğumlu), Sporting CP B'den kiralık olarak Farense takımında defansif orta saha olarak oynayan Portekizli bir futbolcu .

Bruno Paz futbol kariyeri

6 Ağustos 2016'da Paz, Sporting B formasıyla ilk profesyonel maçına 2016-17 LigaPro maçında Portimonense karşısında çıktı. Paz, Sporting CP formasıyla ilk maçına Aralık 2018'de, Avrupa Ligi'nde Vorskla Poltava'yı 3-0 yendikleri maçın 73. dakikasında yedek olarak oynarken yaptı.