0553 313 94 23

Brunei Sultanlığı'nda İslam hukuku yürürlüğe girdi

04 Nisan 2019 Perşembe 00:00
Brunei Sultanlığı'nda İslam hukuku yürürlüğe girdi

ANKARA (AA) - Güneydoğu Asya'da yer alan Brunei Sultanlığı'nda İslam hukuku yürürlüğe girdi.

Brunei Başbakanlığından yapılan basın açıklamasında, 2013 tarihli İslam Ceza Hukuku Yasası'nın, 3 Nisan 2019 itibariyle tamamen yürürlüğe girdiği, ülkede ikili hukuk sistemi uygulamasının süreceği bildirildi.

Açıklamada, "Brunei Darüsselam, egemen ve tamamen bağımsız bir İslam ülkesidir. Tüm diğer bağımsız ülkeler gibi kendi yasalarını uygular. Brunei Darüsselam, daima biri İslam hukukuna, diğeri Aglo-Sakson hukukuna dayalı ikili yasal sistemi tatbik etmiştir." ifadesi kullanıldı.

İkili yasal sistemin, barış ve düzenin idame ettirilmesi, cinsiyeti, milliyeti, ırkı ve inancı ne olursa olsun bireyleri, aileyi, yaşamı ve dini korumak için varlığını sürdüreceğine işaret edilen açıklamada, İslam hukukunun, İslam'ın öğretilerine aykırı davranışları caydırma ve cezalandırmanın yanı sıra tüm bireylerin meşru haklarını korumayı amaçladığına vurgu yapıldı.

Brunei Sultanlığı'nda İslam Ceza Hukuku Yasası'nın ilk üç aşaması 2014 yılında yürürlüğe girmişti.

Ülkede İslam ceza hukukunun tamamen yürürlüğe girmesi, tecavüz, eşcinsel ilişki ve zina gibi suçların recm ve kırbaçla, hırsızlığın elin kesilmesiyle cezalandırılabileceği gerekçesiyle uluslararası toplum ve örgütler tarafından tepkiyle karşılandı.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Brunei'deki yasal düzenlemenin, insan hakları ilkelerini ihlal ettiğine inandığını ve "her türlü acımasızca cezalandırma yöntemine açıkça karşı olduğunu" söyledi.

ABD, İngiltere, Almanya ve Fransa da Brunei Sultanlığı'na uygulamadan vazgeçmesi çağrısında bulundu.

Brunei Sultanlığı'nın yarım milyona yaklaşan nüfusunun üçte ikisi Müslüman.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Nisan 2019 Perşembe 00:00
  1. Brunei Sultanlığı
  2. İslam Ceza Hukuku

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Suudi Arabistan, Bağdat Büyükelçiliğini resmen açıyor
    1. Suudi Arabistan, Bağdat..
    2. AK Parti'den flaş açıklama: Makas..
    3. "18. Afyonkarahisar Klasik Müzik..
    4. Karısının boğazını keserek kaçan şahıs..
    5. PSG, Fransa Kupası finalinde
    6. Refahiye’deki seçimin iptal..
    7. GÜNDEM ÖZETİ / 4 Nisan 2019
    8. ABD Başkan Yardımcısı Pence: "INF için..
    9. Almanya Kupası'nda yarı finale çıkan..
    10. Brunei Sultanlığı'nda İslam hukuku..
    11. "AB ülkelerine taahhütlerini yerine..
    12. Belediye başkanlığından mahalle..
    13. ISESCO'dan Mescid-i Aksa'ya yönelik..
    14. Manchester City'den peş peşe 8...
    15. Aliağa’da aç kalan yaban domuzları..
    16. ABD'de Kongreye Rusya soruşturması..
    17. Libya'da seferberlik ilan edildi
    18. Avukatlar sahne aldı
    19. Flaş açıklama! "İstanbul'da seçimler..
    20. Cezayir'de Buteflika'ya yakın iş..
    Karar verildi! Eşcinselleri idam edecekler
    Karar verildi! Eşcinselleri idam edecekler
    Sarıyer'de büyük vurgun! 6 bin 351 oy...
    Sarıyer'de büyük vurgun! 6 bin 351 oy...
    Erdoğan'dan o isme telefon: Bu zaferin mimarı sensin!
    Erdoğan'dan o isme telefon: Bu zaferin mimarı sensin!
    İmamoğlu resmen şov yaptı!
    İmamoğlu resmen şov yaptı!
    Oy kullandığım sandıkta AK Parti’ye sıfır oy çıkmış!
    Oy kullandığım sandıkta AK Parti’ye sıfır oy çıkmış!

    Günün Karikatürü

    4 Nisan 2019
    AK Partili Başkan, CHP'li vekile böyle ayar verdi
    AK Partili Başkan, CHP'li vekile böyle ayar verdi
    O ilçede seçime iptal kararı
    O ilçede seçime iptal kararı