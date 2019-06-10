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Brunei Sarayı’na 3 gün içinde 100 bin ziyaret

Brunei’nin İnanç Işığının Sarayı anlamına gelen Istana Nurul İman Kraliyet Sarayı’nı 3 gün içinde 100 bin kişi ziyaret etti.

10 Haziran 2019 Pazartesi 13:23
Brunei Sarayı’na 3 gün içinde 100 bin ziyaret

Brunei’nin İnanç Işığının Sarayı anlamına gelen Istana Nurul İman Kraliyet Sarayı’nı 3 gün içinde 100 bin kişi ziyaret etti.


Brinei’de Ramazan ayı sonunda gerçekleştirilen Hari Raya kutlamaları sırasında halka açık olan Kraliyet Sarayı’nı 3 günde 102 bin 621 bin kişi ziyaret etti. Ziyaretin ilk gününde 34 bin 799 kişi, ikinci gününde ise 37 bin 434 kişi kaydedildi. Son gün 30 bin 88 ziyaretçi ile birlikte saray halkın girişine yeniden kapatıldı.


Yaklaşık 440 bin nüfusa sahip olan Brunei’de, kraliyet sarayının Hari Raya kutlamaları sırasında halka açılması 30 yıldan fazla bir süredir sürdürülen bir gelenek. Bu etkinlik, Brune halkının ve yabancı turistlerin Sultan Hassanal Bolkiah ve kraliyet ailesinin diğer üyeleriyle tanışma ve onlara selamlarını iletme imkanı sunuyor.


Sarayı 2018 yılında gerçekleştirilen Hari Raya kutlamaları sırasında 110 bin 828 kişi ziyaret etmişti.

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Haber Tarihi: 10 Haziran 2019 Pazartesi 13:23
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