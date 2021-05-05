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Biyografi Bruma Fenerbahçeye mi transfer oluyor? Bruma kimdir, nerelidir? Bruma nerede oynuyor?
Biyografi

Bruma Fenerbahçeye mi transfer oluyor? Bruma kimdir, nerelidir? Bruma nerede oynuyor?

Fenerbahçe, Galatasaray oyuncusunu transfer etmek için atağa geçti. Olympiacos takımında oynayan Galatasaray eski oyuncusu Bruma için dirsek temasına geçtiği öğrenildi. Olympiacos, sezon başında kiralık olarak Bruma’yı kadrosuna katmıştı. Olympiacos’un Bruma’yı satmak isteği gelen bilgiler arasında. Peki Bruma Fenerbahçe’ye mi gelecek?

Yeniakit Publisher
2021-05-05 14:17:00 - 2021-05-05 14:18:05
Bruma Fenerbahçeye mi transfer oluyor? Bruma kimdir, nerelidir? Bruma nerede oynuyor?

Yunanistan'dan iapopsi.gr'nin haberine göre Olympiacos, sezon başında kiralık olarak kadrosuna kattığı Bruma'nın satın alma opsiyonunu düşürmek istiyor. Oyuncunun bonservisinin alınıp alınmamasına yönelik heniz bir karar verilmemiş olsa da Olympiacos'un kesinlikle 7 milyon Euro'luk opsiyonu ödemek istemediği aktarılıyor.  Olympiacos'un bu sezon sonu için hamle planının oyuncuyu 1 sene daha kiralamak olduğu belirtiliyor. 2022'nin yaz transfer döneminde zorunlu bir satın alma opsiyonu içeren kiralama anlaşması talep ediliyor.

Bruma kimdir?

Bruma 24 Ekim 1994 yılı Bissau, Gine-Bissau ülkesi doğumlu kanat pozisyonunda oynayan Portekizli milli futbolcudur. Asıl adı Armindo Tué Na Bangna’dır. Bruma'nın ağabeyi Buomesca da tıpkı kardeşi gibi kanat mevkisinde görev yapan bir futbolcudur. Futbola kendi ülkesi Gine-Bissau’nun Bissau kentinde başladı. 2007 yılında 13 yaşında iken Portekiz'in en köklü ve en başarılı spor kulüplerinden olan “Sporting Lizbon” takımı tarafından keşfedilerek altyapısına alınmıştır. Adının akılda kalması ve kolay söylenebilmesi için “Bruma” adı verilmiştir. Aynı zamanda Portekiz vatandaşlığına geçmiştir. 

Bruma, 2008 yılından beridir de Portekiz milli futbol takımında en alttan başlayarak oynamaktadır. 2012 yılında Sporting Lizbon A takımına yükseldi. 2012 Eylül ayında dünyanın 50 potansiyel yıldız adayı arasında gösterildi. 2013 Ağustos ayında da Parlayan 10 yıldız arasında gösterildi.

Bruma, 3 Eylül 2013 tarihinde Galatasaray futbol takımına 10 milyon euro bonservis bedeli ile transfer oldu. 29 Ocak 2014 tarihinde Gaziantepspor'a yarım sezonluk kiralık olarak verildi.

Bruma hangi takımlarda oynadı?

2004-2007 - União Bissau 

2007-2012 - Sporting Lizbon 

Profesyonel Futbol Kariyeri : 

2012-2013- Sporting Lizbon 

2013-2014 - Galatasaray 

2014- 2014 - Gaziantepspor (kiralık)

13 Temmuz 2015'te, Sociedad Bruma'yı kiraladı. 

2013-14- Galatasaray (ilk dönem), 2014-2015 (ikinci dönem), 2016-2017 (üçüncü dönem)

4 Haziran 2017'de Bruma, Alman kulübü RB Leipzig'e 2,5 milyon avroluk bir bonusla 12,5 milyon avroluk bir sözleşme yaptı. 28 Haziran 2019'da Bruma, PSV Eindhoven'da beş yıllık bir sözleşme imzaladı.

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