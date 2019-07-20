0553 313 94 23

Brüksel'de "Yumuşak Güç Olarak Türkiye Ulusal Ajansı" anlatıldı

Türkiye Ulusal Ajansı Başkanı İlker Astarcı:- "15 yıllık sürede toplam 1,1 milyar avro hibe ettik. 700 bin insanımız kurumumuz tarafından hibe alarak yurt dışında eğitime katıldı"

20 Temmuz 2019 Cumartesi 21:49
Brüksel'de "Yumuşak Güç Olarak Türkiye Ulusal Ajansı" anlatıldı

BRÜKSEL (AA) - Türkiye Ulusal Ajansı Başkanı İlker Astarcı, "15 yıllık sürede toplam 1,1 milyar avro hibe ettik. 700 bin insanımız kurumumuz tarafından hibe alarak yurt dışında eğitime katıldı." dedi.

Astarcı, AK Parti Brüksel temsilciliği tarafından düzenlenen "Yumuşak Güç Olarak Türkiye Ulusal Ajansı" başlıklı programda konuştu.

İlker Astarcı, kurumun çalışmaları, Avrupa Birliği, diğer ülkeler ve uluslararası kuruluşlarla iş birlikleri, kamu diplomasisi ve Brüksel'deki Türk sivil toplum kuruluşlarının faydalanabilecekleri hibe programlarına yönelik bilgi verdi.

Türkiye Ulusal Ajansının 15 yılda toplam 1,1 milyar avro hibe verdiğini dile getiren Astarcı, "700 bin insanımız kurumumuz tarafından hibe alarak yurt dışında eğitime katıldı. Yıllık bütçemiz ise 110 milyon avro." diye konuştu.

Astarcı, özellikle Erasmus+ programının Türkiye'de en az sorunla işlediğini belirterek, bundan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Bazı projelere ilişkin örnekler veren Astarcı, engellilerin günlük hayatta karşılaştıkları sorunların üstesinden gelmek için hazırlanan eğitim ve geliştirme bazlı projeye değindi. Astarcı, Tuzla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün bu projeyi Almanya, İtalya ve İspanya ile ortak yürüttüğünü anlattı.

Astarcı, mesleki eğitimin en çok proje aldıkları alanlardan biri olduğunu bildirdi.

Programa, Türkiye'nin Avrupa Birliği Daimi Temsilcisi Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, Türkiye'nin Brüksel Başkonsolosu Dilşad Kırbaşlı Karaoğlu, AK Parti Brüksel Temsilcisi Ruhi Açıkgöz ve davetliler katıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Temmuz 2019 Cumartesi 21:49
  1. Belçika
  2. Brüksel
  3. Ulusal Ajans

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Brüksel'de "Yumuşak Güç Olarak Türkiye Ulusal Ajansı" anlatıldı
    1. Brüksel'de "Yumuşak Güç Olarak Türkiye..
    2. Damadı tarafından vurulan kayınpeder..
    3. Cezayir Milli Takımı "Çöl..
    4. Sındırgı’da heyelan
    5. Suriye sınırına askeri sevkiyat
    6. Voleybol: 16 Yaş Altı Kızlar Avrupa..
    7. Twitter, İran'a savaş açtı!
    8. Burdur'da su kuyusundaki gazdan..
    9. GÜNCELLEME - Eşini ve kayınpederini..
    10. "İngiliz fırkateynindeki güçler..
    11. Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları
    12. Dünya Eskrim Şampiyonası
    13. Avusturya'da eski Başbakan Kurz'un..
    14. Galatasaray'ın Avusturya kampı
    15. Elazığ'da baraj gölünde bir çocuk..
    16. Karaman’da iki arkadaş arasında kavga:..
    17. Ordu Valisi Yavuz, Kıbrıs şehidinin..
    18. KKTC’de Mehteran coşkusu
    19. Başkan Özacar’dan Nijerya’da kaçırılan..
    20. Beşiktaş kondisyon ve taktik çalıştı
    21. Takla atan otomobil su kanalına düştü:..
    22. Küçükçekmece Gölü’ne giren bir kişinin..
    23. Suudi Arabistan, alıkoyduğu İran'a ait..
    24. İran Cezayir'e ait petrol tankerini..
    25. Bakan Soylu ile Pakdemirli gençlik..
    26. Giresun’da yanmış ve parçalanmış erkek..
    27. Çan Belediyesi 8. Yağlı Pehlivan..
    28. Geleneksel Gölköy Şenlikleri
    29. Bahçeli'den bomba çıkış: AB ile yol..
    30. Kurbanın Sırrı
    Türk jetlerinde kaçan PKK'lı teröristleri köylüler linç etti
    Türk jetlerinde kaçan PKK'lı teröristleri köylüler linç etti
    Ünlü gazeteci: Davutoğlu iyi adam ama kötü adamların arasında kötülük yapmaya çalışıyor
    Ünlü gazeteci: Davutoğlu iyi adam ama kötü adamların arasında kötülük yapmaya çalışıyor
    Yerli uzun menzilli radardar kritik gelişme!
    Yerli uzun menzilli radardar kritik gelişme!
    Birbirine muhalif isimler aynı yerde buluştu! Bu nasıl duruştur?
    Birbirine muhalif isimler aynı yerde buluştu! Bu nasıl duruştur?
    Bakan açıkladı: Spor yapana indirim geliyor
    Bakan açıkladı: Spor yapana indirim geliyor

    Günün Karikatürü

    20 Temmuz 2019
    Birçok vatandaş bilmiyor! Başvuruna 275 lira...
    Birçok vatandaş bilmiyor! Başvuruna 275 lira...
    Emekli Albay: ABD’nin hegemonyası artık bitti
    Emekli Albay: ABD’nin hegemonyası artık bitti