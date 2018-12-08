Brüksel'de "sarı yeleklilere" polis müdahalesi

BRÜKSEL (AA) - Belçika'nın başkenti Brüksel'in merkezinde toplanan binlerce "sarı yelekliye" polis müdahale etti, göstericiler ara sokaklara dağıldı.

Ülkedeki ekonomik koşulları ve akaryakıt zamlarını protesto eden "sarı yeleklilere" Brüksel'in merkezinde polis müdahale etti.

"Sarı yeleklilerin" Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) nezdinde Büyükelçiliği ve ABD'nin Belçika Büyükelçiliği arasında bulunan alt geçiti kapatmasının ardından polis müdahalesi geldi.

Eylemcilerin, tünelde arabalarında seyahat halinde bulunan kişilere bagajlarından güvenlik için kullanınılan sarı yelekleri çıkartıp giymelerini ya da arabalarının ön camından görünür şekilde sergilemelerini dayattığı görüldü.

Diğer yandan, Brüksel'de gözaltı sayısı 100'ü geçti.



