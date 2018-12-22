Brüksel'de "sarı yelekliler" protesto düzenledi
Polis, Rogier metro istasyonuna yürümek isteyen yaklaşık 100 kişiden oluşan grubun üyelerini, tek tek arayarak fotoğraflarını çekti22 Aralık 2018 Cumartesi 17:35
BRÜKSEL (AA) - Belçika'nın başkenti Brüksel'de bir grup "sarı yelekli", hükümeti protesto etti.
Meiser Meydanı'nda toplanan sarı yelekliler, çevredekilere "Diz çökmekten yorulduk. Hükümet etkisiz politikalar yürütüyor ve bedelini biz ödüyoruz." yazılı bildiriler dağıttı.
Yaklaşık yüz sarı yelekli, daha sonra polisin geniş güvenlik önlemleri eşliğinde kent merkezindeki Rogier metro istasyonuna doğru yürüyüşe geçti.
Grubu çevreleyen polis, göstericileri tek tek aradıktan ve fotoğraflarını çektikten sonra geçişlerine izin verdi.
YORUM YAZ