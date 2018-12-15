Brüksel'de "sarı yelekliler" protesto düzenledi

Brüksel'de "sarı yelekliler" protesto düzenledi15 Aralık 2018 Cumartesi 16:36
BRÜKSEL (AA) - Belçika'nın başkenti Brüksel'de bir grup "sarı yelekli" gösterici hükümeti protesto etti.
Arts-Loi metro durağı girişinde toplanan "sarı yelekliler", Başbakan Charles Michel'i istifaya davet eden sloganlar attı.
Yaklaşık 70 "sarı yelekli", daha sonra polisin geniş güvenlik önlemleri eşliğinde Avrupa Parlamentosunun (AP) önündeki meydana doğru yürüyüşe geçti.
Öte yandan emniyet kaynakları, sabah saatlerinde 50 civarında "sarı yeleklinin" gözaltına alındığını bildirdi.
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