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Brüksel'de "sarı yelekliler" AB kurumlarına doğru yürüyor

08 Aralık 2018 Cumartesi 14:10
Brüksel'de "sarı yelekliler" AB kurumlarına doğru yürüyor

BRÜKSEL (AA) - Belçika'nın başkenti Brüksel'de gösteri düzenleyen yüzlerce "sarı yelekli", Avrupa Birliği (AB) kurumlarına doğru yürümeye başladı.

Brüksel'in merkezi Arts-Loi'da toplanan göstericiler, AB Komisyonu, AB Konseyi ve Avrupa Parlamentosu'nun bulunduğu Schuman bölgesine doğru yürümeye başladı.

AB Konseyi binası yakınlarında "sarı yelekliler" ve polis karşı karşıya geldi.

Polis, bölgede yoğun güvenlik önemleri alırken, binaların yakınlarında bulunan sokakların girişlerini dikenli tellerle çevirdi.

Brüksel'de Park metro istasyonu ve Reyers Centre tüneli kapatıldı.

Gösteriler başlamadan önce Brüksel polisi, 50 kişiyi gözaltına almıştı.

Haber Tarihi: 08 Aralık 2018 Cumartesi 14:10
  1. AB kurumları
  2. Brüksel
  3. sarı yelekliler

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