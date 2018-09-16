0553 313 94 23

Brüksel'de ‘nefes aldıran’ gün! Tüm yollar araç trafiğine kapatıldı!

Belçika'nın başkenti Brüksel'de tüm yolların araçlara kapatılarak yaya ve bisiklet geçişine açılmasıyla başkentliler sokakları doldurdu.

16 Eylül 2018 Pazar 15:26
Brüksel'de ‘nefes aldıran’ gün! Tüm yollar araç trafiğine kapatıldı!

Ülkede her yıl eylül ayının üçüncü pazar günü düzenlenen “Arabasız Gün” etkinlikleri bu yıl da renkli görüntülere sahne oluyor.

Brüksel’in 19 belediyesindeki yollar saat 09.30'dan 19.00'a kadar araçlara kapalı olacak.

Vatandaşlar, arabaların boşalttığı sokaklarda yürüyüş yapmanın keyfini çıkarırken, bazı vatandaşlar ise yollarda kaykay, paten ve bisikletle gezdi.

Brüksel Belediyesi de şehrin çeşitli yerlerinde, oyunlar, spor müsabakaları, müzik dinletileri gibi etkinlikler düzenledi.

Öte yandan, Brüksel'de toplu taşıma bugüne özel ücretsiz yapıldı.

160 kilometrelik alanın araç trafiğine kapatıldığı başkentteki "Arabasız Gün"de, araçların ancak özel izinle ve geçerli nedenlerle şehir trafiğine çıkmasına müsaade ediliyor.

Toplu taşıma araçlarına, ambulanslara ve itfaiyelere ise kent merkezinde saatte 30 kilometre hız sınırı uygulanıyor. 

 

Haber Tarihi: 16 Eylül 2018 Pazar 15:26
  1. Brüksel
  2. trafik
  3. Arabasız Gün

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başkan Tuna açıkladı: Bu gece bitecek!
    1. Başkan Tuna açıkladı: Bu gece bitecek!
    2. Ömer Çelik'ten Adnan Menderes paylaşımı
    3. MHP'den bakanlığa Alaattin Çakıcı..
    4. Selçuk Bayraktar canlı yayında..
    5. Bakan Ziya Selçuk'tan yeni eğitim..
    6. Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu, 10..
    7. Balık fiyatları el yakıyor! Balıkçılar..
    8. İHH'dan Suriye'ye dev yardım! 8 ayda..
    9. BBP Lideri Destici: Eğer İdlib..
    10. Akrobasi pilotları nefes kesti!
    11. Ünlü Fransız aktör Türk vatandaşı olacak
    12. ABD yapımı İHA, Rusya kıyıları..
    13. Gelin almaya giden araç kaza yaptı!..
    14. Beşiktaş'ta bir devir sona eriyor!..
    15. Mersin'de arabaya koşulan at, yolun..
    16. Bomba iddia! 'Ebru Gündeş Reza Zarrab..
    17. Alman otomotiv devi 139 bin aracını..
    18. Kocaeli'de caddeler ve sokaklar göle..
    19. Suriye'deki çatışmalar! 2 İran askeri..
    20. 3. havalimanı personel alımı 3...
    Başkanlık sistemine niye geçtik? İçki fotoğrafı paylaşanları genel müdür yapmak için mi?
    Başkanlık sistemine niye geçtik? İçki fotoğrafı paylaşanları genel müdür yapmak için mi?
    Lise kayıtları ne zaman başlayacak 2018 lise kayıt belgeleri
    Lise kayıtları ne zaman başlayacak 2018 lise kayıt belgeleri
    Metiner 'Kimse gücenmesin' deyip Meclis'teki israfı anlattı
    Metiner 'Kimse gücenmesin' deyip Meclis'teki israfı anlattı
    Erdoğan'ın 'döviz' kararına Ali Koç'tan tuhaf yorum!
    Erdoğan'ın 'döviz' kararına Ali Koç'tan tuhaf yorum!
    Okullar ne zaman kapanacak? MEB e okul VBS karne notu sorgula
    Okullar ne zaman kapanacak? MEB e okul VBS karne notu sorgula

    Günün Karikatürü

    16 Eylül 2018
    HDP'nin 3. Havalimanı provokasyonuna işçilerden tepki: Burası siyaset yeri değil işyeri
    HDP'nin 3. Havalimanı provokasyonuna işçilerden tepki: Burası siyaset yeri değil işyeri
    Amerikalı yazar asıl meseleyi açıkladı: “İsrail’e karşı duruyor İslam’a yöneliyorsunuz”
    Amerikalı yazar asıl meseleyi açıkladı: “İsrail’e karşı duruyor İslam’a yöneliyorsunuz”