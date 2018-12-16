THY- Euroleague
0553 313 94 23

Brüksel'de "göç karşıtı" gösterilerde 90 gözaltı

Brüksel'de AB kurumları önünde şiddet olaylarının yaşandığı gösteride 90 kişi gözaltına altına alındı

16 Aralık 2018 Pazar 21:31
Brüksel'de "göç karşıtı" gösterilerde 90 gözaltı

BRÜKSEL (AA) - Brüksel'de aşırı sağcı göç karşıtlarının düzenlediği ve şiddet olaylarının yaşandığı gösteride 90 kişi gözaltına alındı.

Brüksel polisi, Avrupa Birliği (AB) kurumları önünde şiddet olaylarının yaşandığı gösterilerde 90 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

BM Küresel Göç Sözleşmesi'ne karşı çıkan, milliyetçi ve aşırı sağcı Flaman derneklerinin çağrısıyla AB kurumlarının bulunduğu Schuman Meydanı'nda binlerce kişi toplanmıştı. Çevreye ses bombaları atılan ve meşaleler yakılan protestolarda göstericiler, sokaklardaki levhaları, çöp kutularını ve bariyerleri devirmişti.

AB Komisyonu binasının kapısını, bazı camlarını ve bayrak direklerini kıran göstericiler, çevreye kaldırım parçalarını fırlatmıştı.

Bazı göstericiler, AB Komisyonu binasına zorla girmeye çalışmış, pek çok medya mensubuna da saldırmıştı.

Grubun dağılmaması üzerine polis, göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla müdahale etmiş, bölgeye çok sayıda atlı polis sevk etmişti.

Olayların ardından, AB Komisyonu ve AB Konseyi çevresi savaş alanına dönmüştü.


Günün Özeti

Haber Tarihi: 16 Aralık 2018 Pazar 21:31
  1. AB
  2. Belçika
  3. Brüksel
  4. Gösteri
  5. gözaltı
  6. protesto

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Bu coğrafyada kimse bize rağmen oyun kuramaz; ister Almanya olsun ister İngiltere olsun ister ABD olsun"
    1. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Bu..
    2. Hamas duyurdu! 'Biz hazırız'
    3. Cumhurbaşkanı Erdoğan yerinde inceledi
    4. Trabzonspor fırsat tepti
    5. Otomobilin çarptığı anne ve kızı ağır..
    6. 2019 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulunda
    7. "Uluslararası Dostluk Kısa Film..
    8. Uyuşturucu satıcıları evin duvarına..
    9. İYİ Partili isim hayatını kaybetti!
    10. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz..
    11. Meteoroloji uyardı! Kar ve sağanak..
    12. Milli yüzücü Can Batır taburcu edildi
    13. Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm
    14. İslam ülkesinde 15 teröriste idam..
    15. Fenerbahçe'de Erzurumspor maçı..
    16. Katar'dan 500 milyon dolarlık yardım!
    17. Brüksel'de "göç karşıtı" gösterilerde..
    18. Rusya'dan Türkiye açıklaması:..
    19. Ankara'da "K-Pop Festivali"
    20. "Galatasaray'ın evine yapılan saldırı,..
    Başkan Erdoğan, Fatih Portakal'a ateş püskürdü! 'Bu ne terbiyesizliktir'
    Başkan Erdoğan, Fatih Portakal'a ateş püskürdü! 'Bu ne terbiyesizliktir'
    Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor! Aile hekimliğinde yeni dönem
    Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor! Aile hekimliğinde yeni dönem
    İsrail merkezli kukla devlete izin yok
    İsrail merkezli kukla devlete izin yok
    CHP'nin Ankara ve İstanbul adayları ile ilgili bomba iddia!
    CHP'nin Ankara ve İstanbul adayları ile ilgili bomba iddia!
    Eygi'den iftiralara sert cevap: İspatlamazsanız...
    Eygi'den iftiralara sert cevap: İspatlamazsanız...

    Günün Karikatürü

    15 Aralık 2018
    MHP'nin adayı geri çekildi
    MHP'nin adayı geri çekildi
    Önder'in ilk ziyaretçisi şaşırtmadı! Cezaevinden mesaj gönderdi
    Önder'in ilk ziyaretçisi şaşırtmadı! Cezaevinden mesaj gönderdi