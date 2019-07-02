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Brüksel'de FETÖ'nün "gerçek yüzü" anlatıldı

Brüksel'de Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının başlattığı bir proje çerçevesinde, FETÖ'nün gerçek ve karanlık yüzünü anlatan "The Network" adlı belgesel ilk kez özel gösterimle seyirciyle buluştu - Türkiye'nin Brüksel Büyükelçisi Zeki Levent Gümrükçü:- "FETÖ bitmiş değildir, sadece ülkemizde değil dünyanın çok farklı coğrafyalarında faaliyetlerini sürdürüyorlar. Bu da demektir ki sadece ülkemiz için değil tüm dünya için tehlikeliler"

02 Temmuz 2019 Salı 23:17
Brüksel'de FETÖ'nün "gerçek yüzü" anlatıldı

BRÜKSEL (AA) - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının başlattığı bir proje çerçevesinde, Belçika'nın başkenti Brüksel'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) gerçek ve karanlık yüzünü anlatan "The Network" adlı belgeselin özel gösterimi yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının projesi kapsamında, TRT World tarafından hazırlanan ve FETÖ'nün iç yüzünü anlatan The Network isimli belgesel, Uluslararası Demokratlar Birliği iş birliğinde ilk kez Brüksel'deki St. Josse Belediyesinin salonunda izleyiciyle buluştu. Tanınmış İngiliz gazeteci Andrew Wilson tarafından çekilen belgeselin ücretsiz özel gösterimine yoğun ilgi gösterildi.

- "FETÖ farklı coğrafyalarda faaliyetlerini sürdürüyor"

Programda konuşan Türkiye'nin Brüksel Büyükelçisi Zeki Levent Gümrükçü, FETÖ terör örgütü denildiğinde ilk akla 15 Temmuz hain darbe girişiminin geldiğini ancak bunun sadece buz dağının görünen yüzü olduğunu ifade etti.

FETÖ'nün yıllarca sivil toplum ve eğitim faaliyetleri adı altında eylemlerine devam ettiğine dikkati çeken Gümrükçü, "FETÖ bitmiş değildir, sadece ülkemizde değil dünyanın çok farklı coğrafyalarında faaliyetlerini sürdürüyorlar. Bu da demektir ki sadece ülkemiz için değil tüm dünya için tehlikeliler." diye konuştu.

Gümrükçü, belgeselin terör örgütünün kanlı yüzünü ve sinsi planlarını anlatması adına çok anlamlı olduğunu belirtti. İlk gösterimin Avrupa Birliği'nin başkenti Brüksel'de yapılmasının ayrı bir anlamı olduğunu kaydeden Gümrükçü, belgeselin FETÖ'nün demokrasi için de ne kadar tehlikeli olduğunu açık şekilde ortaya koyduğunu söyledi.

Belçika dahil Avrupa'da ve dünyanın birçok ülkesinde halen faaliyetlerini sürdüren FETÖ'nün "gerçek ve karanlık yüzünü" anlatmayı amaçlayan belgesel, aynı zamanda terör örgütünün tüm boyutlarıyla anlaşılmasını ve faaliyet gösterdiği her ülke için tehdit teşkil ettiğini göstermeyi hedefliyor.


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Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 23:17
  1. "Network"
  2. belgesel
  3. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı
  4. gösterim
  5. TRT WORLD
  6. Uluslararası Demokratlar Birliği

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