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Brüksel'de çevre protestosu

Belçika'nın başkenti Brüksel'de on binlerce kişinin katılımıyla çevre protestoları yapıldı

02 Aralık 2018 Pazar 17:04
Brüksel'de çevre protestosu

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB) ve NATO gibi kurumlara ev sahipliği yapan Belçika'nın başkenti Brüksel'de on binlerce çevreci, iklim politikalarını protesto etti.

Çeşitli sivil toplum kuruluşları ve çevre derneklerinin organize ettiği "Çevreye sahip çık" temalı protestolar kapsamında on binlece kişi Brüksel'in Kuzey Tren İstasyonu önünde toplandı.

Ana yolları kullanarak şehrin merkezine doğru yürüyen göstericiler, AB kurumları önünden geçtikten sonra protestoya 50. Yıl Parkı'nda son verdi.

Bir grup bisikletli protestocu da farklı rota izleyerek aynı noktaya ulaştı.

Belçika hükümetinin iklim politikalarını eleştiren göstericiler, ülkenin 2030 yılına kadar sera gazı salınımlarını yüzde 55 düşürmesi çağrısında bulundu.

Renkli kıyafetler giyen ve çeşitli dans gösterileri de sergileyen göstericiler, "Başka dünya yok", "Adil iklim politikaları istiyoruz", "Dünyayı kurtarın" yazılı pankart ve dövizler taşıdı.

Öte yandan, protestolar dolayısıyla şehrin çeşitli noktalarında geniş güvenlik önlemleri alındı.

Şehir merkezi çevresindeki bazı yollar da trafiğe kapatıldı.

Haber Tarihi: 02 Aralık 2018 Pazar 17:04
  1. Brüksel
  2. çevre
  3. protesto

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