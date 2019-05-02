Brüksel’de 150 yıllık tramvaylar yeniden sokakta Belçika’nın sembolü haline gelen tramvayların 150.

Belçika’nın sembolü haline gelen tramvayların 150. yaşı geçit töreniyle kutlandı. Eski tramvaylar yeniden sokağa çıktı.

Belçika’nın başkenti Brüksel’de tramvayın 150. yıldönümü vesilesiyle buharla çalışan tramvaylar, modern tramvaylar, atlı arabalar olmak üzere yaklaşık 40 tramvay geçit töreniyle sergilendi. Pek çok ziyaretçinin ilgi odağı olan eski tramvaylar ise büyük ilgi gördü. Gerçekleştirilen geçit töreniyle tramvayların tarihi hatırlatıldı. Düzenlenen sergide ise son teknoloji tramvaylar olmak üzere 2020 yılında Brüksel’de dolaşacak tramvaylar hakkına bilgi verildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.