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Brüksel’de 150 yıllık tramvaylar yeniden sokakta

Belçika’nın sembolü haline gelen tramvayların 150.

02 Mayıs 2019 Perşembe 12:30
Brüksel’de 150 yıllık tramvaylar yeniden sokakta

Belçika’nın sembolü haline gelen tramvayların 150. yaşı geçit töreniyle kutlandı. Eski tramvaylar yeniden sokağa çıktı.


Belçika’nın başkenti Brüksel’de tramvayın 150. yıldönümü vesilesiyle buharla çalışan tramvaylar, modern tramvaylar, atlı arabalar olmak üzere yaklaşık 40 tramvay geçit töreniyle sergilendi. Pek çok ziyaretçinin ilgi odağı olan eski tramvaylar ise büyük ilgi gördü. Gerçekleştirilen geçit töreniyle tramvayların tarihi hatırlatıldı. Düzenlenen sergide ise son teknoloji tramvaylar olmak üzere 2020 yılında Brüksel’de dolaşacak tramvaylar hakkına bilgi verildi.

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Haber Tarihi: 02 Mayıs 2019 Perşembe 12:30
  1. sergi

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