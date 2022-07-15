Brüksel’de ‘15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ anma programı

YENİ AKİT / ANKARA

Türkiye’nin Brüksel Başkonsolosluğu 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinliğini sosyal medya hesabından aktardı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri Türkiye’de olduğu gibi birçok ülkede de düzenleniyor.

Brüksel Başkonsolosluğumuz tarafından düzenlenen etkinliğe Belçika’da bulunan ülke temsilcileri de katıldı.

Yapılan paylaşımda etkinlikten fotoğraflara yer verilirken şu ifadeler kullanıldı:

“15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinliğimizi NATO ve AB nezdindeki Daimi Temsilciliklerimiz ve kardeş Azerbaycan ve KKTC Büyükelçilikleriyle birlikte, misyonlarımızın mensupları ve Belçika Türk toplumu temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirdik”