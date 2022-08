Bruce Willis filmleri 2022'ye damga vuracak! İşte Bruce Willis'in son filmi

Hollywood yıldızı Bruce Willis'ten kötü haber geldi. Ünlü oyuncuya beynin bazı bölgelerinde meydana gelen işlev bozukluğu sonucu ortaya çıkan konuşma, konuşulanı anlama ve okuma-yazma gibi becerileri etkileyen 'afazi' (söz yitimi) hastalığı teşhisi konulmuştu ve Bruce Willis hastalığı yüzünden kariyerine veda etmişti. Sinema salonlarında bu hafta ikisi yerli 6 film vizyona girecek.

Bruce Willis ve Ashley Greene'nin başrollerini paylaştığı "Son Çıkmaz", peşine düşen adamlardan kurtulmaya ve kızını korumaya çalışan eski bir polis şefinin hikayesini beyaz perdeye aktarıyor.

Bill Lawrence'ın senaryosunu yazdığı filmde, Michael Sirow, Stacey Danger ve Massi Furlan gibi isimler de rol aldı.

Gerilim ve aksiyon sevenleri sinema salonlarına çekmeyi hedefleyen yapımın yönetmenliğini Mike Burns üstlendi.

"İllüzyon"

Giga Agladze'nin yönetmenliğini üstlendiği "İllüzyon", hastalığı nedeniyle gerçek üstü bir hayal dünyasına dahil olan bir adamın yaşadıklarını konu ediyor.

Gerilim, dram ve gizem unsurlarını barındıran Gürcistan yapımı filmin başrollerini Jim Sturgess, Andreja Pejic, Antonia Campbell-Hughes, Roger Ashton-Griffiths ve Billy Barratt paylaştı.

"After: Mutluluk"

Castille Landon'ın yönettiği; Josephine Langford ve Hero Fiennes Tiffin'in başrollerini paylaştığı "After: Mutluluk", ilişkilerinin dönüm noktasındaki iki gencin hikayesini işliyor.

"Alem-i Cin 3: Salgın"

Dilara Ilgaz, Bulut Genç, Ulukan Ağdaş, Naz Gedik ve Yaren Oktay'ın rol aldığı "Alem-i Cin 3: Salgın" adlı korku filmini Gökhan Arı yönetti.

Haftanın animasyon filmleri

Aina Jarvine ve Federico Milella'nın yönettiği "Periler Ülkesi" ile Murat Karahüseyinoğlu'nun filmi "Karagöz: Yar Bana Bir Eğlence" filmleri ise animasyon tutkunlarını sinema salonlarına çekmeyi amaçlıyor.

Walter Bruce Willis 19 Mart 1955 tarihinde Idar Oberstein, Batı Almanya'da doğdu. Emmy ve Altın Küre ödüllü Amerikan sinema oyuncusu ve müzisyen. Filmleri dünyada 3,05 milyar dolar gişe yapmıştır.

Amerikalı bir baba ve Alman bir annenin çocuğu olarak Almanya'nın Idar-Oberstein kentinde dünyaya gelen Willis, çocukluk yıllarını New Jersey'de geçirmiş, daha sonra New York'a yerleşmiştir. Babası Almanya'da görev yaparken Bruce Almanya'da doğmuştur. Dört çocuğun en büyüğüdür.

Bruce Willis, "Moonlighting" (Mavi Ay) (1985–1989) isimli televizyon dizisindeki David Addison rolüyle üne kavuşmuştur. 1987'de evlendiği Amerikalı oyuncu Demi Moore'dan 2000'de boşanan Willis üç çocuk babasıdır. 21 Mart 2009 tarihinde Emma Heming ile evlenmiştir.

Bruce Willis'in oyadığı filmler hangileri? Bruce Willis bilim kurgu filmleri- Bruce Willis polisiye Filmleri

1980 The First Deadly Sin Lokantaya giren adam

1980 A Guru Comes Extra

1982 The Verdict

1987 The Return of Bruno Bruno Radolini

1987 Blind Date Walter Davis

1988 Sunset Tom Mix

1988 Die Hard John McClane

1989 In Country Emmett Smith

1989 Look Who's Talking Mikey (seslendirme)

1989 That's Adequate Himself

1990 Die Hard 2 John McClane

1990 Look Who's Talking Too Mikey (seslendirme)

1990 The Bonfire of the Vanities Peter Fallow

1991 Mortal Thoughts James Urbanski

1991 Hudson Hawk Eddie 'Hudson Hawk' Hawkins

Bruce Willis hangi dizilerde oynadı?

1984 Miami Vice Tony Amato Bölüm "No Exit"

1985 The Twilight Zone Peter Jay Novins Bölüm "Shatterday"

1985-1989 Mavi Ay David Addison Jr. 67 bölüm

1996-1997 Bruno the Kid Bruno the Kid seslendirme

1997 Mad About You Amnesia patient Bölüm "The Birth Part 2"

1999 Ally McBeal Dr. Nickle Bölüm "Love Unlimited"

2000 Friends Paul Stevens üç bölüm

2002 True West Lee Televizyon filmi

2005 That '70s Show Vic Bölüm "Misfire"