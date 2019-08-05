0553 313 94 23

British Airways'a ait uçak Valensiya'ya acil iniş yaptı

Bristish Airways'a ait bir uçak, motorlarından birinden çıkan duman sonrasında İspanya'nın Valensiya kentindeki Manises Havalimanı'na acil iniş yaptı- Uçaktaki 19 yolcunun hafif yaralandığı bildirildi

05 Ağustos 2019 Pazartesi 23:32
British Airways'a ait uçak Valensiya'ya acil iniş yaptı

MADRİD (AA) - İngiliz hava yolu şirketi British Airways'e ait yolcu uçağının motorlarından birinden duman çıkmasının ardından İspanya'nın Valensiya kentindeki Manises Havalimanı'na acil iniş yaptığı bildirildi.

Valensiya Özerk Yönetimi Hükümeti Acil Durum Merkezi ve Valensiya Valiliği tarafından İspanya'nın EFE haber ajansına yapılan açıklamada, Londra-Valensiya seferini yapan British Airways'e ait uçağın, acil iniş yapmak zorunda kaldığı belirtildi.

Açıklamada, acil iniş yapan uçaktaki yolculardan 19'unun hafif yaralandığı, dumandan zehirlenen 3 yolcunun hastaneye kaldırıldığı bilgisi verildi.

Yetkililer, uçağın acil inişinin ardından hemen piste giden itfaiye ekiplerinin, dumanın olduğu motora, alev almadan önce müdahale ettiklerini söyledi.

Yetkililerinin önlem amacıyla 25 dakikalığına hava trafiğini kapattıkları, uçağın güvenliğinin sağlanmasından sonra havalimanındaki durumun normale döndüğü kaydedildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Ağustos 2019 Pazartesi 23:32
  1. 19 yaralı
  2. British Airways uçağı tehlike atlattı
  3. ispanya
  4. Uçak acil iniş yaptı
  5. Valensiya

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Görev başında kalp krizi geçiren polis hayatını kaybetti
    1. Görev başında kalp krizi geçiren polis..
    2. Uruguay Amerika'ya seyahat edecek..
    3. Konya'da trafik kazası: 1 ölü
    4. Obama'ya bombalı paket gönderen..
    5. Ensesine isabet eden kurşunu taş..
    6. BM Teksas'taki 'terör saldırısını'..
    7. IMF Mısır'a verdiği kredinin son..
    8. Muğla'da seyir halindeki tur otobüsü..
    9. Barajda kaybolan çobanın cansız..
    10. Obama’ya bomba gönderen Sayoc’a 20 yıl..
    11. ABD'li siyasetçiler İsrail ve..
    12. Suriye sınırında hareketlilik: Terör..
    13. Facia bu defa ucuz atlatıldı
    14. Devrilen traktörün sürücüsü hayatını..
    15. Bahçede ensesine taş isabet ettiğini..
    16. Batman Kurban bayramı namazı kaçta?..
    17. Fındık fabrikası alev topuna döndü
    18. GÜNDEM ÖZETİ / 6 Ağustos 2019
    19. Uruguay ABD'ye seyahat edecek..
    20. Cep telefonları tendon sıkışmasına yol..
    21. Bartın Kurban bayramı namazı kaçta?..
    22. Hindistan'dan skandal! Keşmir'in özel..
    23. Türk işadamı Yılmaz, İsrail’de iş..
    24. TFF Süper Kupa’nın başlama saati..
    25. Balıkesir Kurban bayramı namazı kaçta?..
    26. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan..
    27. Bursa jandarma ekiplerinden kaçak..
    28. Damperi açık unutulan kamyon, PTS..
    29. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İmran Han ile..
    30. Bursa'daki orman yangını kısmen..
    ABD'yi şoke eden karar! 'Biz yokuz'
    ABD'yi şoke eden karar! 'Biz yokuz'
    'Cumhurbaşkanımıza moral oldu' dedi ve duyurdu: Yakında güzel gelişmeler olacak
    'Cumhurbaşkanımıza moral oldu' dedi ve duyurdu: Yakında güzel gelişmeler olacak
    "Tayyip'in boynuna kılıcı vurur inşallah" demişti... Destek isteyen Nurşani'ye yardım eli Hükümet'ten!
    "Tayyip'in boynuna kılıcı vurur inşallah" demişti... Destek isteyen Nurşani'ye yardım eli Hükümet'ten!
    İYİ Parti çok fena karıştı! Kendi partilerini yerden yere vurdular
    İYİ Parti çok fena karıştı! Kendi partilerini yerden yere vurdular
    Bir ülke daha duyurdu! 'FETÖ ile mücadelede Türkiye'nin yanındayız'
    Bir ülke daha duyurdu! 'FETÖ ile mücadelede Türkiye'nin yanındayız'

    Günün Karikatürü

    04 Ağustos 2019
    Erdoğan'ın operasyon mesajı sonrası bölgeden çekilmeye başladılar
    Erdoğan'ın operasyon mesajı sonrası bölgeden çekilmeye başladılar
    Emekli albaydan kritik uyarı! 'ABD bir numara çekebilir'
    Emekli albaydan kritik uyarı! 'ABD bir numara çekebilir'