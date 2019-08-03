0553 313 94 23

Brighton & Hove Albion'dan rekor transfer

- İngiltere Premier Lig ekibi Brighton & Hove Albion, Adam Webster'ı kulüp rekoru olan 20 milyon sterlin bonservis bedeli ödeyerek kadrosuna kattı

03 Ağustos 2019 Cumartesi 15:45
Brighton & Hove Albion'dan rekor transfer


ANKARA (AA) - İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brighton & Hove Albion, İngiliz savunma oyuncusu Adam Webster ile 4 yıllık sözleşmeye imza attı.

Brighton & Hove Albion'dan yapılan açıklamada, İngiltere Championship (2. Lig) ekiplerinden Bristol City'de forma giyen Webster'in bonservisi konusunda anlaşma sağlandığı ve 24 yaşındaki oyuncu ile 4 yıllık sözleşmeye imza atıldığı belirtildi.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Brighton & Hove Albion, Webster'in bonservisi için 20 milyon sterlin ödeyerek kulüp rekoru kırdı.

Adam Webster, geçen sezon Bristol City formasıyla 47 karşılaşmada 3 gole imza atmıştı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Ağustos 2019 Cumartesi 15:45
  1. Adam Webster
  2. Brighton & Hove Albion
  3. Futbol
  4. İngiltere Premier Lig

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Önceliğimiz doğayı ve tarihi korumak"
    1. "Önceliğimiz doğayı ve tarihi korumak"
    2. Sabriye Zuhal Bostan kmdir? İBB Gıda..
    3. Erdoğan: "Bu kiliseyi İstanbul’umuz..
    4. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı..
    5. Açık lise kayıt yenileme tarihi ne..
    6. Murat Yazıcı kimdir? Ekrem İmamoğlu..
    7. 20 yaşındaki yetenek konuştu: Roma’yı..
    8. Brighton & Hove Albion'dan rekor..
    9. ANKASAM Başkanı Prof. Dr. Seyfettin..
    10. Freni patlayan tır 6 otomobile..
    11. Eskişehir'de gökyüzü renklendi
    12. Ege Denizi'nde 37 düzensiz göçmen..
    13. Otomobil askıda kaldı, içindekileri..
    14. Mor Efrem Süryani Kadim Ortodoks..
    15. Sürücü seyahat karnesini doldurarak en..
    16. Suriye Şayrat askeri hava üssünde..
    17. Cumhuriyet Kadınları Derneğinden..
    18. İzmir'de 20 düzensiz göçmen yakalandı
    19. Diyarbakır’da kurutulan biberler..
    20. "Hindistan, Keşmir'de misket bombası..
    21. Atatürk’ün Konya’ya gelişinin 99...
    22. Jandarma ve MİT’ten DEAŞ’a sınır ötesi..
    23. Beşiktaş’tan Burak Yılmaz, Gökhan..
    24. Samsun’da serinlemek için denize giren..
    25. Af yazası, ceza indirimi, 2019 infaz..
    26. Patrick Rembert, Petkim Spor’da
    27. Akkal ve Satılmış Manisa’daki sağlık..
    28. Aliağaspor FK takımı kondisyon..
    29. Bilal Erdoğan tüm Türkiye’ye seslendi!..
    30. Diyarbakır’da seyir halindeki lüks..
    İSKİ'de toplu istifa! Üst yönetim görevi bıraktı
    İSKİ'de toplu istifa! Üst yönetim görevi bıraktı
    Hakan Bayrakçı'yı kim dövdü? MHP'li o ismi ima etti
    Hakan Bayrakçı'yı kim dövdü? MHP'li o ismi ima etti
    HDP'nin yönetimindeki Diyarbakır susuzluktan kuruyor!
    HDP'nin yönetimindeki Diyarbakır susuzluktan kuruyor!
    İdlib'i yerle bir edip mesaj yolladılar: Türkiye'ye yardım etmeye hazırız
    İdlib'i yerle bir edip mesaj yolladılar: Türkiye'ye yardım etmeye hazırız
    Hangi millet adına bu kararı verdiniz?
    Hangi millet adına bu kararı verdiniz?

    Günün Karikatürü

    03 Ağustos 2019
    Ekrem’in sloganı fuhşun ve ihanetin simgesi oldu!
    Ekrem’in sloganı fuhşun ve ihanetin simgesi oldu!
    Mağarada buz devrine ait silahlar bulundu
    Mağarada buz devrine ait silahlar bulundu