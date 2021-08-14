Brian Ocampo kimdir kaç yaşında ve nereli?
Galatasaray transfer çalışmalarına devam ediyor. Galatasaray’ın kadrosuna Brian Ocampo’u alacağı iddiası üzerine Brian Ocampo gündem konusu haline geldi. Peki, Brian Ocampo kimdir kaç yaşında ve nereli?
Galatasaray'ın Nacional forması giyen Uruguaylı futbolcu Brian Ocampo ile ilgilendiği öğrenildi. Futbolseverler, Brian Ocampo’un biyografisini ve futbol kariyerini araştırmaya başladı. İşte merak edilen haberin devamı…
Brian Ocampo kimdir kaç yaşında ve nereli?
Brian Ocampo 25 Haziran 1999'da Uruguay’da dünyaya geldi. Futbol kariyerine Nacional altyapısında başladı. 1 Temmuz 2018'de Brian Ocampo, Nacional U19 takımından A takıma yükseldi. 22 yaşındaki forvet 1 kez Uruguay A Milli Takımı'nda forma giydi. Brian Ocampo, Nacional formasıyla çıktığı 82 maçta çıktı 8 gol atıp, 23 asist yaptı.