0553 313 94 23

Brezilyalı kadın, ayakkabı tabanında Türkiye’ye kokain sokarken yakalandı

Brezilya’dan önce Katar’a oradan da Adana’ya gelen Brezilya uyruklu bir kadının 8 spor ayakkabısının tabanında 1 kilo 770 gram kokain ele geçirildi.

07 Mart 2019 Perşembe 08:37
Brezilyalı kadın, ayakkabı tabanında Türkiye’ye kokain sokarken yakalandı

Brezilya’dan önce Katar’a oradan da Adana’ya gelen Brezilya uyruklu bir kadının 8 spor ayakkabısının tabanında 1 kilo 770 gram kokan ele geçirildi.

 

Olay, Adana Havalimanı Dış Hatlar bölümünde meydana geldi. İddiaya göre; Brezilyalı Maria Dos Santos Cisto (41) 8 çift spor ayakkabının tabanına gizlediği 1 kilo 770 gram kokaini uçak içi kabine sığacak büyüklükte bir valize koyduktan sonra Brezilya’dan aktarmalı olarak önce Katar’a daha sonra da Adana’ya uçak bileti aldı. Brezilya’dan uçağa binen kadın aktarmalı uçtuğu için önce Katar’a indi. Bu ülkede uçak değiştiren kurye kadın, daha sonra Adana uçağına bindi.

 

Kente gelen Maria Dos Santos Cisto, kabin bagajını aldıktan sonra pasaport kontrol noktasına gitti. Kadının tavırlarından şüphelenen, bu mevsimde Adana’ya Brezilya’dan bir turistin gelmeyeceğini düşünen polis, narkotik ekiplerine haber verdi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kadının üst aramasını yaptıktan sonra valizini açınca 8 adet spor ayakkabı buldu. Ayakkabıların tabanının yeniden yapıştırıldığını gören polis tabanları açınca gizlenmiş kokainleri buldu.

 

Toplamda 1 kilo 770 gram kokain ele geçiren ekipler, kadını gözaltına aldı. Bir otelde rezervasyonu bulunan kurye kadın, “Çanta içinde sadece ayakkabı olduğunu zannediyordum. Adana’da onu birisine teslim edecektim. Başka bir bilgim yok. Ben Adana’ya fuhuş amaçlı geldim” dediği öğrenildi.

 

Brezilyalı kadın ‘uluslararası uyuşturucu ticaretinden’ sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 08:37
  1. Adana
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    (Özel) Babasıyla kurduğu hayalini, kadın dayanışmasıyla gerçekleştirdi
    1. (Özel) Babasıyla kurduğu hayalini,..
    2. Çiftçiler Birliği’nden “Bölgesel Hal..
    3. Dolar/TL, 5,4350 seviyesinde işlem..
    4. Borsa, güne yükselişle başladı
    5. Sivasspor, Yeni Malatyaspor'u konuk..
    6. Antalya’da uyuşturucu operasyonuna 14..
    7. Danıştay’a göre insanın ağaç kadar..
    8. 25 yıl önce eşinin iş yerine yardıma..
    9. Alaşehir’de Şıktaşlı sevgisi..
    10. Yeni Malatyaspor, Sivas deplasmanında
    11. Bekçiler Lüleburgaz’da göreve başladı
    12. MHP’li Başkan Adayı Şimşek’ten Regaib..
    13. Topuklu ayakkabı ve babet giyen..
    14. Anadolu Efes, Barcelona’yı ağırlayacak
    15. Kadın kılığına giren hırsız kuyumcu..
    16. Van’da sigara kaçakçılığı
    17. Jandarmadan ’Yeşil Reçete’ operasyonu:..
    18. İran Başkonsolosundan Van TSO’ya..
    19. İstanbul’da organize suç örgütüne..
    20. Kayseri Şehir Hastanesi’nde Uygulanan..
    21. (Özel) Hırsızlık yapmak için evin..
    22. Kazakistan 22 bin tondan fazla uranyum..
    23. Okulda müdür, tarlada hanımağa
    24. Açlıktan değil, araçların çarpması..
    25. Aydıncık Belediyesi’nden ÇEVDOSAN’a..
    26. Siirt'te yeni bir bitki türü keşfedildi
    27. Japonya’da siber saldırılar rekor..
    28. İsrail askerleri, Filistinli genci..
    29. "Kapsayıcı Kalkınma için Fırsat..
    30. Şok Marketler 2018’de yüzde 35 büyüdü
    Çarkı kurmuşlar! Marksist marjinal gruplarla iş görüyorlar
    Çarkı kurmuşlar! Marksist marjinal gruplarla iş görüyorlar
    Dünyayı tedirgin eden hamle! Kuzey Kore yeniden harekete geçti
    Dünyayı tedirgin eden hamle! Kuzey Kore yeniden harekete geçti
    Osman Kavala'nın telefonundan çıkan sözde harita...
    Osman Kavala'nın telefonundan çıkan sözde harita...
    35 bin saat uçacak! Kimseyi kıpırdatmayacaklar
    35 bin saat uçacak! Kimseyi kıpırdatmayacaklar
    Patriot resti ABD'yi çıldırttı!
    Patriot resti ABD'yi çıldırttı!

    Günün Karikatürü

    7 Mart 2019
    Resmen açıklandı! 2023'te tüm illerde uygulanacak
    Resmen açıklandı! 2023'te tüm illerde uygulanacak
    İslam düşmanlığı bunu da yaptırdı! Hint isimden Pakistan ve Gezi Parkı mesajları
    İslam düşmanlığı bunu da yaptırdı! Hint isimden Pakistan ve Gezi Parkı mesajları