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Brezilyalı Büyükelçi AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Brezilya'nın Ankara Büyükelçisi Eduardo Gradilone, haber kategorisinde "Direnişe 'engel' yok", yaşam kategorisinde "İstanbul'da dolunay", spor kategorisinde "Atlı savaş oyunu" fotoğraflarına oy verdi

13 Aralık 2018 Perşembe 09:46
Brezilyalı Büyükelçi AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Brezilya'nın Ankara Büyükelçisi Eduardo Riccardo Gradilone, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Gradilone, Büyükelçilik Konutu'nda ajansın foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek bilgi aldı.

Daha sonra, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinden oluşan "Yılın Fotoğrafları"nı oylayan Gradilone, haber kategorisindeki tercihini "Direnişe 'engel' yok" adlı fotoğraftan yana kullandı.

Gazze'nin Şucaiyye Mahallesi doğusunda İsrail sınırında toplanan Filistinlilerin düzenlediği gösteriye katılan engelli kişinin fotoğrafına oy veren Gradilone, bu fotoğrafın engelli bireyin bir şeyi protesto etmek için verdiği savaşı çok net anlattığını dile getirdi.

Brezilyalı Büyükelçi Gradilone, yaşam kategorisinde Emrah Yorulmaz'ın "İstanbul'da dolunay" fotoğrafına oy verdi.

Spor kategorisinde Ali İhsan Öztürk'ün "Atlı savaş oyunu" adlı fotoğrafını tercih eden Gradilone, bu fotoğrafın kendisine Osmanlı dönemini hatırlattığı değerlendirmesinde bulundu.

 

 

Haber Tarihi: 13 Aralık 2018 Perşembe 09:46
  1. İstanbul
  2. AA
  3. Brezilya'nın Ankara Büyükelçisi
  4. fotoğraf oylaması

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