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Brezilya'dan, Venezuela açıklaması

Brezilya Devlet Başkanı Yardımcısı Hamilton Mourao, ülkesi üzerinden Venezuela'ya yönelik askeri müdahalenin söz konusu olmadığını açıkladı.

26 Şubat 2019 Salı 00:09
Brezilya'dan, Venezuela açıklaması

Brezilya Devlet Başkanı Yardımcısı Hamilton Mourao, ülkesi üzerinden Venezuela'ya yönelik askeri müdahalenin söz konusu olmadığını açıkladı.

Brezilya'da yayın yapan Globo News televizyon kanalına açıklama yapan Mourao, ülkesinin Venezuela'daki krizin bölgede silahlı çatışmaya dönüşmemesi için çalıştığını söyledi.

Mourao, Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro hükümetinin, Venezuela'ya karşı askeri müdahalenin Brezilya toprakları üzerinden yapılmasına karşı olduğunu belirterek, "Her şeyden önce ülkede yabancı bir askeri varlığın bulunması için Ulusal Kongre'nin izni gerektiğini hatırlamanız gerekir ve hükümet, bunu basit bir şekilde yapmaz." değerlendirmesine yer verdi.

Kolombiya'nın başkenti Bogota'da düzenlenen 11. Lima Grubu Dışişleri Bakanları Toplantısına katılan Mourao, burada yaptığı konuşmada ise "Brezilya'nın tutumu, ABD tarafından Venezuela'ya yapılacak herhangi bir askeri müdahaleye karşıdır." ifadesini kullandı.

- Venezuela krizi

Venezuela'da çoğunluğu muhalefetin elindeki Ulusal Meclisin Başkanı Juan Guaido, kendini "geçici devlet başkanı" ilan etmiş ve başta ABD olmak üzere Avustralya, Kanada, Kolombiya, Peru, Ekvador, Paraguay, Brezilya, Şili, Panama, Arjantin, Kosta Rika ve Guatemala gibi ülkeler tarafından tanınmış, son olarak Avrupa Parlamentosu da aynı yönde adım atmıştı.

Meksika, Türkiye, Rusya, İran, Küba, Çin ve Bolivya ise Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümetine desteklerini yinelerken, Maduro da gelişmeler üzerine ABD ile diplomatik ve politik ilişkileri kestiğini ancak ticari ilişkilerinin süreceğini açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump da gelişmeler üzerine, Venezuela'ya asker göndermeyi seçeneklerden biri olarak göstermişti.

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Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 00:09
  1. Brezilya Başkan Yardımcısı Hamilton Mourao

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