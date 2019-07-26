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Brezilya'da Yüksek Mahkemeden "İran gemilerine yakıt verilmesi" kararı

Yüksek Mahkeme, ABD'nin yaptırım listesinde olduğundan yakıt ikmali yapamayan Brezilya kara sularındaki 2 kargo gemisine yakıt sağlanmasına karar verdi

26 Temmuz 2019 Cuma 12:03
Brezilya'da Yüksek Mahkemeden "İran gemilerine yakıt verilmesi" kararı

RIO DE JANEIRO (AA) - Brezilya'da Yüksek Mahkeme, ülkenin güneybatısındaki Parana eyaleti açıklarında mahsur kalan İran'a ait iki kargo gemisine yakıt sağlanmasını öngören ilk derece mahkeme kararını onadı.

Yüksek Mahkeme, Brezilya'dan İran'a ithal gıda ürünleri götürmek üzere gelen ancak ABD'nin yaptırım listesinde olduğu için yakıt ikmali yapılamadığından haziran ayından bu yana ülke kara sularında mahsur kalan iki gemiye yakıt sağlanmasına karar verdi.

Eyalet mahkemesinin kararını onaylayan Yüksek Mahkeme ayrıca devlet petrol şirketi Petrobras'ın gemilere yakıt ikmali yapması gerektiğine hükmetti.

Brezilya Dışişleri Bakanı Ernesto Araujo, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, tüm tarafların mahkemenin kararına uyması gerektiğini belirtti.

- İran, eyalet mahkemesine dava açmıştı

Petrobras, yaptırım listesindeki gemilere petrol aktarılmasının ABD'nin İran yaptırımlarını ihlal edeceği ve şirketi uluslararası risk altına sokacağı gerekçesiyle gemilere yakıt sağlamayı reddetmişti.

İran, söz konusu tedbirin uluslararası ticaret kurallarına aykırı olduğu gerekçesiyle şirket aleyhine eyalet mahkemesine dava açmıştı.

Eyalet mahkemesi, İran'ı haklı bularak gemilere yakıt sağlanmasına karar vermişti.

- İran "en büyük alıcı" konumunda

İran'ın Brasilia Büyükelçisi Ali Sekaiyan, hafta başında İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansına yaptığı açıklamada, sorunun çözülmemesi halinde Tahran yönetiminin Brezilya'dan yapılan ithalatı gözden geçireceğini ifade etmişti.

İran, Brezilya'nın ihraç ettiği mısır, et ve soya fasulyesi ürünlerinin en büyük alıcısı konumunda bulunuyor.

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Haber Tarihi: 26 Temmuz 2019 Cuma 12:03
  1. ABD
  2. Brezilya
  3. iran
  4. Petrobras
  5. petrol yaptırımları

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