0553 313 94 23

Brezilya'da Temer için serbest bırakma kararı

Eski Devlet Başkanı Michel Temer hakkında, "yolsuzluk suçlamalarıyla ilgili soruşturmaya risk teşkil etmediği" gerekçesiyle tutukluluğunun devamına gerek olmadığı kararı verildi

25 Mart 2019 Pazartesi 22:40
Brezilya'da Temer için serbest bırakma kararı

RIO DE JANEIRO (AA) - Brezilya'da geçen hafta "araba yıkama" adıyla bilinen yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan eski Devlet Başkanı Michel Temer'in serbest bırakılmasına karar verildi.

Yargıç Antonio Ivan Athie, 78 yaşındaki Temer'in, "yolsuzluk suçlamalarıyla ilgili soruşturmaya risk teşkil etmediğinden tutukluluğunun devamına gerek olmadığına" hükmetti.

Brezilya federal polisi Temer'in ne zaman serbest bırakılacağına ilişkin henüz açıklama yapmadı.

Temer ile aralarında eski Bakan Moreira Franco'nun bulunduğu 7 kişi, geçen hafta perşembe günü "araba yıkama" adıyla bilinen yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmıştı. Yargıç Marcelo Bretas, bu kişilerin delilleri yok edebilecekleri gerekçesiyle tutuklanmaları kararı vermişti.

Brezilya'da eski Devlet Başkanı Temer hakkında rüşvet aldığı gerekçesiyle geçen ekim iddianame hazırlanmıştı.

Temer'in ülkedeki yolsuzluk skandalının merkezinde bulunan Odebrecht Yapı ve Mühendislik Şirketi'nden yaklaşık 300 bin dolar rüşvet aldığına dair kanıtlar ele geçirildiği açıklanmıştı.

Ülkede "araba yıkama" adıyla bilinen yolsuzluk soruşturması kapsamında, Odebrecht Yapı ve Mühendislik Şirketi'nin eski yöneticisi, Temer'in partisine 40 milyon dolar rüşvet verdiği iddiasında bulunmuştu.

Soruşturma çerçevesinde bugüne kadar onlarca siyasetçi ve yönetici mahkum edilirken, 2 milyar doların üzerinde rüşvet ve yolsuzluk ortaya çıkarılmıştı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 22:40
  1. Brezilya
  2. Michel Temer
  3. Yolsuzluk

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hamas, Mısır'ın ara buluculuğunda Gazze'de ateşkes sağlandığını duyurdu.
    1. Hamas, Mısır'ın ara buluculuğunda..
    2. Kolonoskopi nedir? | Kolonoskopi nasıl..
    3. AR-GE ve üretim yapılacak
    4. Artroskopi nedir? | Artroskopi nasıl..
    5. CHP'li aday Seyfettin Yıldırım'dan..
    6. ABD'li şarkıcı Della Miles'ten..
    7. Gazze’den İsrail’in güneyine 30 füze..
    8. Başkan Eroğlu: “Cumhurun zararına bir..
    9. İsrail saldırılarında 5 Filistinli..
    10. "31 Mart günü en güçlü cevabı vereceğiz"
    11. Kılıçdaroğlu, canlı yayında soruları..
    12. Ürdün İhvanı'ndan Romanya'ya Kudüs..
    13. Bakan Soylu: Terör örgütü bağlantılı..
    14. A Milli Futbol Takımı 2'de 2'yle başladı
    15. Batı Şeria'da İsrail..
    16. Fransız senatörlerden "Katalonya..
    17. Cumhurbaşkanı Erdoğan, A Milli Futbol..
    18. Soylu: "Muhalefetten 178 aday hakkında..
    19. Ömer Arısoy'dan Zeytinburnu halkına..
    20. Başkan Togar: “Tekkeköy’ü Samsun’un..
    21. "Türkiye sağlık alanında dünyada ilk..
    22. Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum’dan..
    23. Brezilya'da Temer için serbest bırakma..
    24. Bu projeler Bayrampaşalılar için
    25. Bakan Soylu, terör örgütü PKK ile..
    26. "Başlattığımız destek çalışmaları..
    27. "Şimdi yeni bir fitne tohumu ekmeye..
    28. Moldova Teknik Direktörü Spiridon:..
    29. Mersin’de FETÖ’den gözaltına alınan 4..
    30. Cumhurbaşkanı Erdoğan, A Milli Takım’ı..
    Uçaklar Venezuela'ya doğru havalandı! 99 askeri personel gönderildi
    Uçaklar Venezuela'ya doğru havalandı! 99 askeri personel gönderildi
    Almanya devreye soktu! Türkiye'ye karşı sinsi plan
    Almanya devreye soktu! Türkiye'ye karşı sinsi plan
    Erdoğan'ın mitinglerde söylediği şarkıya Kayahan'ın eşinden yorum!
    Erdoğan'ın mitinglerde söylediği şarkıya Kayahan'ın eşinden yorum!
    İskenderpaşa Cemaati 31 Mart kararını verdi!
    İskenderpaşa Cemaati 31 Mart kararını verdi!
    Seçimlere kısa bir süre kala flaş karar: AK Parti'ye destek vereceğiz
    Seçimlere kısa bir süre kala flaş karar: AK Parti'ye destek vereceğiz

    Günün Karikatürü

    25 Mart 2019
    Erdoğan düşmanı sözde sanatçılara tokat! ‘Görevleri sadece iktidara muhalefet etmek’
    Erdoğan düşmanı sözde sanatçılara tokat! ‘Görevleri sadece iktidara muhalefet etmek’
    Başkan Erdoğan: Hesap verecekler
    Başkan Erdoğan: Hesap verecekler