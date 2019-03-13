Brezilya'da silahlı saldırı

Brezilya’nın Sao Paulo kentinde bir okula silahlı saldırı gerçekleştirildiği, ölü ve yaralıların olduğu öğrenildi.
13 Mart 2019 Çarşamba 16:52
Brezilya’nın Sao Paulo kentinde bir okula silahlı saldırı gerçekleştirildiği, ölü ve yaralıların olduğu öğrenildi.
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