Brezilya'da sel ve toprak kayması: 9 ölü, 6 kayıp

SAO PAULO (AA) - Brezilya'nın kuzeydoğusunda şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymasında en az 9 kişi hayatını kaybetti. İtfaiye yetkilileri, Pernambuco eyaletinin Recife, Olinda ve Abreu e Lima kentlerinde etkili olan yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymasında en az 9 kişinin yaşamını yitirdiğini, 6 kişinin kaybolduğunu bildirdi. Sellerin etkili olduğu bölgelerde arama ve kurtarma faaliyetlerinin devam ettiği belirtildi. Seller nedeniyle eyaletteki bazı okullarda eğitime ara verildi.



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