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Brezilya'da sel ve toprak kayması: 9 ölü, 6 kayıp

24 Temmuz 2019 Çarşamba 19:50
Brezilya'da sel ve toprak kayması: 9 ölü, 6 kayıp

SAO PAULO (AA) - Brezilya'nın kuzeydoğusunda şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymasında en az 9 kişi hayatını kaybetti.

İtfaiye yetkilileri, Pernambuco eyaletinin Recife, Olinda ve Abreu e Lima kentlerinde etkili olan yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymasında en az 9 kişinin yaşamını yitirdiğini, 6 kişinin kaybolduğunu bildirdi.

Sellerin etkili olduğu bölgelerde arama ve kurtarma faaliyetlerinin devam ettiği belirtildi.

Seller nedeniyle eyaletteki bazı okullarda eğitime ara verildi.


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Haber Tarihi: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 19:50
  1. Brezilya
  2. sel
  3. toprak kayması

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