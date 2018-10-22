0553 313 94 23

Brezilya'da seçimler yapıldı! Halk sokağa indi

Brezilya'da yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ikinci tura kalan Jair Bolsonaro'yu destekleyen binlerce kişi sokaklara döküldü.

22 Ekim 2018 Pazartesi 14:35
Brezilya'da seçimler yapıldı! Halk sokağa indi

Brezilya'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ikinci tura kalan Jair Bolsonaro'nun adaylığını destekleyen ve desteklemeyen yüz binlerce Brezilyalı sokaklara döküldü.

Brezilya'da cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerine 7 gün kala, 269 yerde "Vem pra Rua" (Caddeye gel) hareketi tarafından gösteriler düzenlendi. Ülke çapında, İşçi Partisi (PT) ve başkan adayı Fernando Haddad'ı reddettiklerini ifade eden yüz binler, seçimlerin ikinci turu için Jair Bolsonaro ve Sosyal Liberal Parti’ye (PSL) oy vereceklerini duyurdu. Son anketlere göre, Bolsonaro'nun oyların yüzde 60’ını alması bekleniyor.

“Brezilya yeni Venezuela olmasın”

Bolsonaro'nun binlerce destekçisi; “İP’e hayır. Brezilya yeni Venezuela olmasın” diye haykırdı. Ülkenin en büyük şehri So Paulo’nın merkezi Paulista Bulvarı'nda, yeşil ve sarı renklerde, “Brezilya efsane" diye bağıran kalabalık, “İP dışarı" diye bağırdı. Sosyal Liberal Parti (PSL) adayı Bolsonaro ise "Nüfus Brezilya'nın geleceği konusunda gerçekten endişeli. Başkanlıkta İP'ten birisini istemediğini gösteren bir işaret" açıklamasını yaptı.

Kadınlar Bolsonaro’ya karşı

Bolsonaro destekçisi gösterilerden birkaç saat önce ise kadınlar, Jair Bolsonaro’ya “hayır” demek için sokaklara döküldü. “Birlikte daha güçlüyüz” diyen Brezilyalı kadınlar, Sao Paulo’nun merkezindeki Paulista Bulvarı’nda, eski yüzbaşı olan Bolsonaro’yu birkaç feminist örgütün reddedilmesini ve siyasi kariyeri boyunca yaptığı kadın düşmanı ve ırkçı yorumlar yüzünden protesto etti. Davullarla “Ona hayır, o asla, o asla ve asla" diye bağıran kadınlar, “faşistler dışarı”, “birlikte daha güçlüyüz” ve “kadınlar demokrasi için yollarda” diyerek tepkilerini dile getirdi.

WhatsApp’tan sürpriz hamle geldi

Brezilya’da 28 Ekim’de yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci ayağı öncesinde WhatsApp’tan da sürpriz hamle geldi. WhatsaApp, Jair Bolsonaro'nun bir oğlunu engelledi. Seçim kampanyasıyla ilgili olarak spam ve yanlış haberler yayan binlerce hesabı kapattı. Solcu aday Fernando Haddad'ın müttefikleri, skandalın seçimi geçersiz kıldığını iddia etti.

Haber Tarihi: 22 Ekim 2018 Pazartesi 14:35
  1. Brezilya
  2. Jair Bolsonaro

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Şeker komasına giren 17 yaşındaki Dilara, hastanede öldü
    1. Şeker komasına giren 17 yaşındaki..
    2. Çin'den ABD'ye sert açıklama: İki kere..
    3. Sağlıklı pişirme yöntemleri
    4. Peri Bacaları arasına düşen genç..
    5. AK Parti MHP ittifakında af krizi mi?
    6. Engelli gencin hayalleri gerçek oldu
    7. Ateş neden olur? Çocuklarda ateş nasıl..
    8. Başkan Erdoğan orayı işaret etmişti.....
    9. AK Parti'den Bahçeli'nin sözlerine cevap
    10. Kabine toplantısı başladı
    11. Kimi gencin ahvali
    12. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç:..
    13. Zalimliği hoş görmek de zalimlik değil..
    14. FETÖ’den aranan eski polis ve doktor..
    15. Talep yüzde 400 artınca maaşları 15..
    16. CHP Muğla Büyükşehir Belediye başkan..
    17. Osmanlı'nın yaptırdığı ilk hamam..
    18. Yine Tarık Çamdal yine kriz! 'Bütün..
    19. Yunanistan'da liseliler bakanın..
    20. Binali Yıldırım: Sürücüsüz arabalar,..
    BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?

    Günün Karikatürü

    21 Ekim 2018
    2019 asgari ücret ne olur
    2019 asgari ücret ne olur
    Nevşin Mengü yine kendinden geçti! Bu kez çok terbiyesizleşti!
    Nevşin Mengü yine kendinden geçti! Bu kez çok terbiyesizleşti!