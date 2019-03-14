Brezilya’da okul katliamının görüntüleri ortaya çıktı Brezilya’nın Sao Paulo kentinde bir okulda 10 kişinin öldüğü silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı.

Brezilya’nın Sao Paulo kentinde bir okulda 10 kişinin öldüğü silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı.

Brezilya’nın Sao Paulo kentinde Raul Brasil Devlet Okuluna silahlı saldırı gerçekleştirilmiş, saldırganlar dâhil 10 kişi hayatını kaybetmişti. Brezilya polisi, saldırıyı iki eski öğrencinin yaptığını açıklamış, iki öğrencinin de saldırıdan sonra intihar ettiğini duyurmuştu. Saldırı anının görüntülerinin ortaya çıkmasıyla olayın dehşeti bir kez daha görülmüş oldu.

Polis, saldırganların tabanca, ok, yay ve patlayıcıyla 5’i öğrenci 8 kişiyi öldürdüğünü duyurmuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.