Brezilya'da maden atık barajlarında çökme riski

RIO DE JANEIRO (AA) - Brezilya'da madencilik şirketi Vale, 25 Ocak'ta Minas Gerais eyaletinde 212 kişinin ölümüne neden olan atık barajının çökmesinin ardından, bugün yaptığı açıklamada barajlardan üçünün daha çökebileceği uyarısında bulundu.



Vale şirketinden yapılan açıklamada, şirketin işlettiği barajlardan üçünün daha her an çökebileceğinin tespit edildiği, toplam 4 barajın çökme riskinin bulunduğu ifade edildi.

Maden atık barajlarındaki risk seviyesinin, şirket tarafından en yüksek seviyeye yükseltildiği ve bu seviyenin, "bir çatlamanın yaklaştığı ya da halihazırda yaşandığı" anlamına geldiği belirtildi.

Şirket cumartesi günü Barao de Cocais bölgesindeki maden atık barajı için benzer bir açıklama yapmış, bölge halkına tahliye talimatı verilmişti.

- Ölü sayısı 212'ye çıkmıştı

Minas Gerais İtfaiyesi, geçen pazartesi yaptığı açıklamada, Brumadinho bölgesindeki atık barajının 25 Ocak'ta çökmesi sonucu yaşamını yitirenlerin sayısının 212'ye çıktığını açıklamıştı. Bölgede 2 aydır kayıp olan 93 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

13 milyon metreküp atığın dökülmesine neden olan facianın ardından Brezilya hükümeti, ülkedeki tüm barajların denetlenmesini istemişti.



Olay nedeniyle Brumadinho kentinde yaklaşık 3 bin kişi tahliye edilmişti.

Madencilik şirketi Vale SA, faciada hayatını kaybedenlerin ailelerine 100 bin real (26 bin 400 dolar) verileceğini açıklamıştı.



Başsavcılıktan geçen ay yapılan açıklamada, ülkenin güneydoğusunda Brumadinho kentindeki maden atık barajını işleten Vale şirketinin 4'ü müdür olmak üzere 8 çalışanının, barajın çökmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındığı bildirilmişti.



Brezilya'da Minas Gerais'e bağlı Mariana'da 2015'te Vale SA ve Avustralyalı BHP Billiton şirketlerinin işlettiği maden atık barajının çökmesi sonucu 19 kişi hayatını kaybetmiş, yüzlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kalmıştı.



