Brezilya'da maden atık barajının çökmesi

BRUMADINHO (AA) - Brezilya'nın güneybatısında bir maden atık barajının cuma günü çökmesinin ardından başlatılan arama çalışmaları, aynı madencilik şirketine ait yakındaki diğer bir barajda hasar oluşması ihtimaline karşılık askıya alındı.

Minas Gerais eyaleti itfaiye sözcüsü Pedro Ahiara, madencilik şirketi Vale SA'ya ait atık barajının çökmesi üzerine cuma gününden bu yana devam eden arama kurtarma çalışmalarının, aynı şirkete ait diğer bir barajın da hasar görme riski altında olduğu endişesiyle askıya alındığını belirtti.

Brumadinho kentinin, söz konusu barajda oluşacak hasar durumunda etkilenebilecek çeşitli bölgelerinde tahliyelere başlandığını ifade eden Ahiara, "Risk devam ediyor." dedi.



Minas Gerais itfaiye teşkilatından bugün yapılan açıklamada, bir demir cevheri madeninin atık barajının dün çökmesinin ardından 40 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı, yaklaşık 200 ila 300 kişinin ise hala kayıp olduğu bildirilmişti.

Barajın, birçok işçinin öğle yemeği yediği esnada çöktüğü ve kurtarma ekiplerinin, barajın çökmesiyle oluşan yoğun çamur akıntısına gömülen yemekhaneye henüz ulaşamadığı bilgisi paylaşılmıştı.

Barajın çökme nedeni henüz bilinmiyor.

Vale SA'dan yapılan açıklamada, cevher artığının Brumadinho kentine bağlı Vila Ferteco yerleşimine ulaştığı, kentin bazı semtlerinde yaşayanların tahliye edildiği, itfaiye ekiplerinin havadan ve karadan kurtarma çalışması yürüttüğü ifade edilmişti.

Brezilya'da Minas Gerais'e bağlı Mariana'da 2015'te Vale SA ve Avustralyalı BHP Billiton şirketinin işlettiği bir madenin atık barajının çökmesi sonucu 19 kişi hayatını kaybetmiş, yüzlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kalmıştı.