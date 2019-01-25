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Brezilya'da maden atık barajı çöktü

İtfaiye ekiplerine göre, bölgede 200 kişiden haber alınamıyor

25 Ocak 2019 Cuma 23:53
Brezilya'da maden atık barajı çöktü

SAO PAULO (AA) - Brezilya'nın güneybatısında bir maden atık barajının çöktüğü bildirildi.

Brezilyalı madencilik şirketi Vale SA'dan yapılan açıklamada, Minas Gerais eyaletinde bir demir cevheri madeninin atık barajının çöktüğü, olayda ölen ya da yaralanan olup olmadığının henüz bilinmediği kaydedildi.

Açıklamada, cevher artığının Brumadinho kentine bağlı Vila Ferteco yerleşimine ulaştığı, kentin bazı semtlerinde vatandaşların tahliye edildiği, itfaiye ekiplerinin havadan ve karadan kurtarma çalışması yürüttüğü bilgisi paylaşıldı.

BBC'nin itfaiye ekiplerine dayandırdığı haberinde ise olaydan sonra bölgede 200 kişiden haber alınamadığı ifade edildi.

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, Twitter hesabında yaptığı paylaşımda olaydan duyduğu üzüntüyü dile getirdi ve 3 bakanı bölgeye göndereceğini duyurdu.

Brezilya'da Minas Gerais'e bağlı Mariana'da 2015'te Vale SA ve Avustralyalı BHP Billiton şirketinin işlettiği bir madenin atık barajının çökmesi sonucu 19 kişi hayatını kaybetmiş, yüzlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kalmıştı.

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Haber Tarihi: 25 Ocak 2019 Cuma 23:53
  1. Brezilya
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